A propósito de su paso por la Cumbre de Líderes de la APEC en la ciudad de Shenzhen, en China, el Presidente José Antonio Kast respaldó nuevamente la gestión de su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en medio de las gestiones del Congreso para interpelarlo por el duro presente económico nacional.

Su defensa de Quiroz ocurre luego de las malas noticias presentadas por el Banco Central este miércoles, que en el informe de Cuentas Nacionales del tercer trimestre describió una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del 1,1% interanual, contracción mayor al 0,8% anticipado por el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), explicado por el desplome minero, menor inversión y contracción de la demanda interna.

“Yo reitero que el año 2027 va a ser un buen año para nuestra nación, y así también lo han mencionado organismos internacionales, lo han mencionado instituciones bancarias internacionales de gran tamaño. Ahí está JP Morgan, está Morgan Stanley. Lo mismo hemos podido conversar con la directora del FMI. Son las cifras que también de manera objetiva se van planteando”, planteó ayer el Presidente desde China.

A renglón seguido, Kast deslizó nuevamente sus críticas a la administración de Gabriel Boric: “Así como es objetivo que tenemos cifras duras en nuestro país en temas de desempleo, en temas de crecimiento, uno tiene que reconocer que esto también es lo que recibimos como país. Esto no ocurre de un mes al otro, no ocurre en un trimestre”.

Asimismo, el Presidente también se refirió a las acciones en contra del jefe de Hacienda que se articulan desde el Congreso. El día de ayer el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, confirmó que el partido buscará interpelar a Quiroz, aduciendo que en La Moneda “ya se les acabó la cuenta corriente para echarle la culpa a gobiernos anteriores” y que buscan sacar al ministro “al pizarrón”.

Al respecto, Kast observó que “siempre los parlamentarios tendrán la alternativa de usar las herramientas constitucionales, pero ¿Eso soluciona los problemas? O sea, ¿Una interpelación soluciona los problemas?”.

“Ahora estamos debatiendo una acusación constitucional. Fueron dos semanas de espera para que se presentara la acusación constitucional. Podríamos haber usado esas dos semanas para avanzar en las modificaciones de ley que se requieren de la ley del año 2003”, reparó el Mandatario desde Shenzhen, abordando al mismo tiempo la acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat.