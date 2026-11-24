El mercado laboral chileno enfrenta una paradoja: mientras el desempleo llegó al 9,8% durante el trimestre julio-septiembre de 2026, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), hay industrias que mantienen una demanda importante de trabajadores y no logran cubrir sus necesidades de contratación. Una de ellas es la seguridad privada, sector que estima requerir cerca de 4.000 nuevos trabajadores cada mes, lo que equivale a 48.000 contrataciones al año.

De acuerdo con la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores (ASEVA), la industria emplea actualmente a unas 350.000 personas en el país y necesita incorporar personal de manera permanente para responder a la demanda de servicios, que operan las 24 horas del día, los siete días de la semana.

La cifra representa una oportunidad para el mercado laboral, especialmente si parte de estas vacantes pudiera ser cubierta por personas que actualmente se encuentran desempleadas. Según Rodrigo Badilla, presidente de ASEVA, si las 4.000 necesidades mensuales de contratación se tradujeran en nuevos empleos para personas desocupadas, el sector podría generar hasta 48.000 puestos de trabajo al año, con un impacto potencial cercano a medio punto porcentual en la tasa de desempleo.

Pero existe una dificultad: los procesos de certificación, acreditación y autorización administrativa pueden retrasar el ingreso de nuevos trabajadores, limitando la capacidad de respuesta de las empresas frente a sus necesidades operacionales.

Cambios regulatorios para facilitar el empleo

Frente a este escenario, ASEVA busca impulsar modificaciones a la Ley N° 21.659 de Seguridad Privada, cuya implementación, según el gremio, presenta oportunidades de mejora para simplificar los procedimientos y facilitar la contratación.

Mauricio Murillo, abogado experto en seguridad privada y gerente general de ASEVA, plantea que el objetivo es avanzar hacia un marco regulatorio que permita agilizar la incorporación de trabajadores sin perder de vista los estándares de profesionalización y seguridad que requiere la actividad.

“Valoramos los avances en la regulación de la seguridad privada y creemos que es momento de seguir perfeccionando este marco normativo. Queremos trabajar junto al Poder Ejecutivo en modificaciones legales y reglamentarias que permitan simplificar los procesos, agilizar la incorporación de trabajadores y fortalecer nuestro rol como coadyuvantes de la seguridad pública”, señala.

Entre las medidas que propone la asociación se encuentran acelerar los procesos de certificación y acreditación, simplificar trámites y autorizaciones, facilitar la formalización de empresas, incorporar a jóvenes que hayan cumplido el Servicio Militar Obligatorio y establecer un régimen laboral especial para el sector.

Una actividad con proyección laboral

Más allá de las necesidades de contratación, la industria también busca posicionarse como una alternativa de desarrollo profesional. El Primer Estudio Nacional de Seguridad Privada (ENSEP 2026), impulsado por ASEVA, entrega algunas señales sobre la percepción de quienes trabajan en esta actividad.

El informe señala que el 58% de los trabajadores encuestados se siente orgulloso de su oficio, mientras que el 57% manifiesta interés en desarrollar una carrera en seguridad privada. A su vez, el 53% considera que su trabajo contribuye a la seguridad de su comunidad.

Los resultados muestran que, además de su dimensión operativa, el sector tiene potencial para consolidarse como una fuente de empleo y desarrollo laboral. El desafío estará en lograr que las necesidades de contratación se traduzcan efectivamente en oportunidades para nuevos trabajadores, reduciendo las barreras de ingreso y compatibilizando la agilidad de los procesos con la capacitación y profesionalización que exige la actividad.