Cerca de mil personas, principalmente docentes, se movilizaron este martes por la Alameda, en el centro de Santiago, en el marco del paro nacional convocado por el Colegio de Profesoras y Profesores contra los eventuales recortes en educación contemplados por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast en el Presupuesto 2027.

La marcha comenzó alrededor de las 11:00 horas en las afueras del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), con un desplazamiento hacia el poniente por la principal avenida de la capital. La manifestación cuenta con autorización de la Delegación Presidencial Regional Metropolitana y está previsto que se extienda hasta las 14:00 horas.

A la convocatoria también se sumaron integrantes de organizaciones estudiantiles, entre ellas la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), en apoyo a las demandas del profesorado.

Producto de la movilización, se registraron cortes y desvíos de tránsito en la Alameda, mientras Metro de Santiago informó el cierre de los accesos a la estación Los Héroes, correspondiente a las líneas 1 y 2.

Durante el desarrollo de la marcha se reportaron enfrentamientos entre encapuchados y funcionarios de Control de Orden Público (COP) de Carabineros, además de la instalación de barricadas.

A través de su cuenta de X, la Prefectura Santiago Central de Carabineros advirtió que sujetos con el rostro cubierto se encontraban preparando bombas molotov.

Pese a los incidentes, desde la institución policial precisaron que “el acto de profesores se desarrolla con normalidad, mientras Carabineros mantiene a distancia a aquellos que realizan alteraciones al orden público”.