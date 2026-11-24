El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Valparaíso declaró culpables a siete de los nueve acusados por el megaincendio que afectó a la región en febrero de 2024 y provocó la muerte de 138 personas, tras más de 45 días de audiencias de juicio oral.

El juez Claudio Martínez, encargado de comunicar el veredicto, informó que el tribunal acreditó los delitos de asociación criminal, incendio de bosques e incendio con resultado de muerte, vinculados a los hechos del 2 de febrero de 2024.

Según los hechos establecidos por el tribunal, entre octubre de 2023 y febrero de 2024 los acusados conformaron una agrupación criminal destinada a provocar incendios forestales en sectores cercanos a la Reserva Nacional Lago Peñuelas, Quintay, Casablanca y Melosilla, entre otras zonas de la provincia de Valparaíso.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, el objetivo de la organización era generar emergencias que posteriormente requirieran sus servicios para combatirlas, obteniendo beneficios económicos mediante el pago de horas extraordinarias, bonos y otras remuneraciones.

Respecto del megaincendio del 2 de febrero de 2024, los jueces dieron por acreditado su origen intencional y la responsabilidad de los condenados en los hechos que derivaron en la propagación del fuego hacia sectores poblados.

En tanto, el tribunal absolvió a Claudio Gamboa y Matías Cordero de los delitos que se les imputaban, al considerar que las pruebas presentadas en su contra eran insuficientes para acreditar su participación más allá de toda duda razonable.

Asimismo, descartó otras calificaciones planteadas por las acusaciones, entre ellas delitos ambientales, incendios con resultado de daños, fraude al Fisco y algunas figuras de carácter culposo.

El veredicto también estableció responsabilidades por incendios anteriores a la tragedia de febrero de 2024. Franco Pinto fue declarado culpable por otros cuatro incendios forestales ocurridos durante 2022, mientras que Elías Salazar y Ángel Barahona fueron condenados por un incendio registrado el 22 de diciembre de 2021.

La causa involucró a exbomberos, exbrigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y un exfuncionario del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El megaincendio dejó más de 9.200 hectáreas consumidas por las llamas y cerca de 10 mil edificaciones afectadas, además de las 138 víctimas fatales.

La lectura de la sentencia definitiva, en la que se darán a conocer las penas que deberán cumplir los siete condenados, quedó fijada para el próximo 18 de diciembre a las 13:00 horas.