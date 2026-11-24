La cumbre climática COP31 de Antalya, en Turquía, concluyó sin acuerdos relevantes en materias como la definición de un plazo para eliminar el uso de combustibles fósiles o las compensaciones a los países en desarrollo más afectados por el cambio climático.

El resultado de la cita, que terminó siendo la más extensa de la historia, evidenció las diferencias con los países productores de petróleo y reabrió los cuestionamientos al mecanismo de consenso de estas negociaciones, en las que una sola delegación puede bloquear un acuerdo.

Pese a este escenario, el exministro de Medio Ambiente del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Mena, se mostró optimista respecto del avance de la transición energética.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, el académico de la Escuela de Ingeniería Bioquímica e investigador del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) sostuvo que, independientemente de la falta de compromisos internacionales, las transformaciones económicas apuntan hacia una reducción del consumo de combustibles fósiles. “En los hechos la economía global está girando a una descarbonización y es un proceso bastante irreversible”, afirmó.

Mena cuestionó el papel que han desempeñado países como Arabia Saudita en las negociaciones climáticas, incluso poniendo en entredicho el consenso científico del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). No obstante, consideró que los cambios geopolíticos en Estados Unidos podrían favorecer una acción climática más transversal.

El exsecretario de Estado destacó que la demanda mundial de petróleo está disminuyendo y que las emisiones registraron una caída respecto del año anterior.

“Eso no es una crisis como de COVID que estuvimos completamente encerrados, sino que es un shock asociado a una guerra, pero que al mismo tiempo se encontró con unas economías que estaban más dispuestas a poder girar hacia menor consumo de combustibles fósiles por electricidad”, explicó.

Respecto de la meta de alcanzar la carbononeutralidad en 2050, Mena reconoció que su cumplimiento podría retrasarse una década, aunque insistió en que la transición energética avanza en una dirección difícil de revertir.

El investigador advirtió, sin embargo, que existen empresas estatales e intereses creados que obstaculizan este proceso e impiden una mayor competencia en el mercado energético.

“Pero si dejamos que el mercado funcione, esto va a ser algo que con toda seguridad se va a cumplir el 2050”, concluyó.