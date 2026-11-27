La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) e INACAP presentaron en Coyhaique el informe Motores Productivos Regionales de Aysén. La iniciativa busca con una mirada prospectiva anticipar las oportunidades que abrirán los cambios tecnológicos y la evolución de los mercados en la próxima década, y preparar desde hoy a las personas de la región para aprovecharlas.

El trabajo recogió aportes de empresas, gremios, instituciones públicas, la academia y organizaciones de la sociedad civil de Aysén. Los participantes analizaron las fortalezas productivas de la región y las barreras que dificultan su desarrollo, entre ellas los costos de logística y energía y la dificultad para atraer y retener trabajadores.

“Cuando miramos el futuro de Aysén, vemos una región con espacio para crecer y abrirse a nuevos mercados. En un mundo donde la seguridad alimentaria y la confianza en los proveedores pesan cada vez más, Aysén puede distinguirse por la calidad y el origen de sus alimentos y proyectar su patrimonio natural a través del turismo. La hoja de ruta apunta a activar ese potencial y traducirlo en más inversión y empleo formal para quienes viven en la región”, señaló Susana Jiménez, presidenta de la CPC.

El documento, titulado «Aysén: Inversión, empresas y productividad para generar más valor y oportunidades en la región», propone que una mayor parte de las compras, los servicios y el empleo que genera la actividad productiva se desarrolle en la región. Para ello, plantea anticipar los perfiles laborales que demandarán los proyectos, certificar competencias y vincular la oferta formativa con las necesidades de las empresas.

“Para aprovechar las oportunidades de los próximos años, tenemos que empezar hoy a preparar a las personas. Si trabajamos con las empresas para anticipar qué competencias van a necesitar, podemos orientar mejor la formación técnico profesional y abrir más posibilidades para que las personas potencien sus trayectorias de aprendizaje y de empleabilidad en Aysén”, afirmó Lucas Palacios, rector de INACAP.

La propuesta considera los cambios tecnológicos, las tendencias de consumo y el acceso a nuevos mercados y entre las prioridades para aprovechar esas oportunidades, plantea mejorar la infraestructura y la conectividad, incorporar tecnología en las empresas y desarrollar productos y servicios de mayor valor.

Inversión, empleo y motores productivos de Aysén

El escenario tendencial considera 23 proyectos por US$ 911 millones. Si se ejecutan, el PIB regional aumentaría 1,7% y el empleo, 2,2% (cerca de 1.400 puestos). El escenario de activación incorpora los 33 proyectos por US$ 980 millones, con alzas estimadas de 3,3% del PIB y 2,9% del empleo (1.900 puestos).

El escenario de despegue combina la ejecución de toda la cartera con una mejora de 10% en la productividad de los sectores simulados. El PIB regional aumentaría 12,6% y el empleo, 10,3% (unos 6.600 puestos).

El informe prioriza la pesca y la acuicultura, con énfasis en la salmonicultura, y el turismo de intereses especiales. Propone fortalecer a los proveedores locales, agregar valor a la producción y mejorar la conectividad turística. También identifica oportunidades en ganadería, alimentos de origen y manejo forestal sostenible.

Seguimiento regional y continuidad en el país

El informe propone que el Consejo Productivo Regional de INACAP y la CPC contribuya a coordinar el trabajo y dar seguimiento a las prioridades junto con el Gobierno Regional, los gremios, los servicios públicos y las instituciones de educación superior.

Motores Productivos Regionales da continuidad a Gremios por Chile, iniciativa con la que la CPC y sus ramas recorrieron las 16 regiones y recogieron los aportes de más de mil representantes de gremios y empresas. Con la incorporación de INACAP, el trabajo vinculó las oportunidades productivas de cada territorio con la formación de las personas. Aysén es la tercera región que cuenta con su informe, después de Los Ríos y Atacama. La próxima entrega está prevista en Coquimbo durante el primer trimestre de 2027.