El candidato del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se comprometió este jueves a dimitir si no consigue presidir el Gobierno español tras las elecciones del próximo domingo 29 de noviembre y desafió al actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a asumir el mismo compromiso.

“Si no preside el Gobierno, ¿asume usted la responsabilidad de dimitir después de las elecciones, dejar el acta de diputado y renunciar al aforamiento? Yo sí”, afirmó Feijóo durante el último debate electoral.

El emplazamiento surgió luego de que Sánchez le preguntara insistentemente si reconocerá los resultados de los comicios, ante las alusiones tanto del líder del PP como del candidato de Vox, Santiago Abascal, a un eventual “pucherazo”, término utilizado en España para referirse a un fraude electoral.

“Ponen en cuestión el censo, ponen en cuestión el voto exterior. Señor Feijóo, ¿va usted a reconocer el resultado electoral? El PSOE sí”, sostuvo el mandatario, quien aseguró que su partido siempre ha reconocido los resultados de las elecciones.

El debate evidenció las diferencias entre los dos bloques políticos que se enfrentan en los comicios: el conformado por el PSOE y Frente Amplio, integrantes de la actual coalición de Gobierno, y el del PP y Vox, que mantienen acuerdos en varias regiones del país.

Mientras Sánchez y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, compartieron argumentos y cuestionamientos hacia sus adversarios, Feijóo y Abascal evitaron interpelarse mutuamente, confrontar sus programas o adelantar eventuales planes conjuntos de gobierno.

“¿Ustedes dos se apoyan entre sí o se están encubriendo?”, preguntó Feijóo a Sánchez y Colau, en un intercambio que derivó en una de las principales polémicas de la jornada, cuando el candidato del PP reprochó a la exalcaldesa de Barcelona haberse quedado “calladita” ante la actuación del mandatario durante la emergencia provocada por la dana de octubre de 2024.

Abascal, por su parte, preguntó a Sánchez si había llevado al debate a “esta señora”, en referencia a Colau, para que le hiciera “el juego sucio”. Ambos comentarios fueron calificados de machistas por el bloque de izquierda.