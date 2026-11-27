El presidente del Gobierno español y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a la reelección, Pedro Sánchez, advirtió durante el último debate electoral que los comicios del próximo domingo 29 de noviembre definirán la continuidad de las políticas sociales o el avance de los recortes que, a su juicio, impulsaría un gobierno del Partido Popular (PP) y Vox.

El mandatario señaló que, pese a la presencia de cuatro candidatos en el debate, existen “dos caminos muy diferentes”: uno que conduce “a la España del pasado, de recortes y congelación de salarios” y otro hacia una España “próspera, moderna europeísta y admirada en todo el mundo”.

Sánchez acusó a los candidatos del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, de intentar “tapar esta disyuntiva” y su “proyecto de involución” con “muchos bulos y muchos insultos”.

“Pero yo os pido que no os confundan porque estas elecciones no van de mí, van de vosotros, de vosotras, de vuestro empleo, de vuestra dignidad, de vuestros derechos, de vuestras libertades y de vuestra vivienda”, manifestó.

El candidato socialista pidió el respaldo de los electores para que España continúe siendo “el motor del crecimiento económico de Europa” y una “referencia moral”.

Asimismo, llamó a no entregar el Gobierno a quienes calificó como representantes de la “internacional ultraderechista”, advirtiendo que buscarían replicar las políticas impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina.

Sánchez sostuvo que en las elecciones del domingo está en juego la continuidad de un Ejecutivo que “refuerce lo público”, frente a quienes denominó “los de las tijeras y las motosierras”, a los que atribuyó la intención de recortar las políticas públicas que sustentan la cohesión social.