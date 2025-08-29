“La contaminación plástica afecta a futuras generaciones porque hemos alterado el ADN del humano”

Tenemos cinco islas flotantes de plástico, dos en el Pacífico, dos en el Atlántico y una en el Índico. La más grande es del tamaño de Francia y España unidas. Estos plásticos luego se degradan y salen de ahí los microplásticos y los nanoplásticos, que afectan gravemente a la salud humana.

Ha sido calificada como tal por las Naciones Unidas, porque tenemos la crisis del cambio climático que tiene el Acuerdo de París, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y tiene todas las COP, las conferencias de las partes.

La segunda crisis es la pérdida de biodiversidad y tenemos el CBD, la Convención sobre Biodiversidad.

La tercera crisis es la crisis de la contaminación, en donde la contaminación por plásticos es la principal. Y para esta tercera crisis no tenemos nada.

Existen algunos acuerdos que hablan, por ejemplo, de desechos tóxicos. Pero no tenemos una convención para enfrentar la tercera crisis.

Además, estas crisis están interrelacionadas. Se calcula que entre el 4 y el 5% de los gases de efecto invernadero vienen de la producción plástica. Los plásticos en un 95% vienen de combustibles fósiles. Es decir, en los plásticos, lo que tenemos es combustible sólido.

¿Cuál es el impacto de la contaminación por plásticos en la salud?

Está científicamente comprobado cómo afecta a diferentes órganos del cuerpo humano, incluso a seres humanos que se encuentran en el útero materno, donde la placenta ya está contaminada por plásticos.

Los plásticos son un problema, pero también lo son los aditivos, los químicos que se añaden a los plásticos, las sustancias que se agregan para darle color, flexibilidad, cierta forma a los plásticos.

Se calcula que se utilizan entre 15.000 y 16.000 químicos en la producción de plásticos. Y conocemos relativamente algo sobre el alcance en la salud humana y en el medio ambiente de aproximadamente 3.000 a 4.000 de esos químicos, no más. Es decir, usted tiene unos 12.000 químicos sobre los que no tenemos idea cómo afectan a la salud y al medio ambiente.

La piel, el cerebro, el hígado, los riñones, los pulmones… Prácticamente todos los órganos están afectados en el cuerpo humano. Hay estudios sobre el vínculo entre micro y nanoplásticos con enfermedades severas, incluido el cáncer.

Usted ha dicho que esta contaminación por plásticos incluso tiene un impacto en el ADN de las personas…

No se tiene con claridad cuál es la afectación al ADN, pero ya está científicamente comprobado que hay una afectación. ¿Cuál es el resultado de ese cambio en el ADN del ser humano? No sabemos, pero sí sabemos que futuras generaciones ya están con un ADN alterado por culpa de la contaminación plástica.

Estamos afectando ya los seres humanos de las próximas generaciones que todavía ni siquiera han nacido porque ya hemos alterado el ADN del ser humano.

Dentro de todo lo negativo, lo positivo es que desde cuando empezamos este proceso en marzo del año 22 con la resolución 514 de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tenemos ahora mucha más evidencia científica que nos alarma, por supuesto, pero también nos ayuda a ver la magnitud del problema.

Créame que ya tenemos más que suficiente evidencia científica para trabajar en un tratado que sea efectivo.

Entonces, ante este problema tan grave (algunos científicos incluso han pedido que se declare una emergencia global), ¿qué pasó en las negociaciones en Ginebra? ¿Por qué acabaron el 15 de agosto sin acuerdo?

Mire, hay varios factores. En primer lugar, el factor tiempo es una limitante. Negociar un acuerdo de esta trascendencia en lo que nos dice esa resolución 514, en dos años, era muy cuesta arriba.

Y por su puesto que lo intentamos, yo como presidente y las delegaciones trabajando de una manera constructiva permanente, no sólo en las sesiones de negociación, sino también en los períodos intersesionales. Llegar a un acuerdo en dos años era complejo y no se logró cerrar, pero hemos avanzado mucho.

¿Cuáles son los escollos?

Justo en temas de la producción de plásticos.

La resolución 514 nos da el mandato de negociar sobre todo el ciclo de vida de los plásticos. Porque la contaminación no sólo es con los desechos que entran al océano. Empieza desde la producción con emisiones.

Nosotros no nos contaminamos sólo por los desechos plásticos. Nos contaminamos también el rato que utilizamos plásticos en nuestra vida.

Por eso el mandato es trabajar, negociar y acordar sobre todo el ciclo de vida, desde la producción, consumo, comercialización hasta evidentemente manejo de desechos.