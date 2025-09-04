Camino a la COP30: empresas y expertos destacan la urgencia de “regenerar”

El pasado viernes 29 de agosto se realizó el encuentro “La hora de las empresas: por la naturaleza y las personas”, organizado por Natura junto a Manuia, en el marco de la preparación hacia la COP30, que se celebrará en noviembre en Belém, Brasil. El evento reunió a representantes del sector privado, autoridades y especialistas en sostenibilidad, con el objetivo de debatir el rol de las empresas frente a la crisis climática.

Entre los expositores estuvieron Gustavo Cruz de Moraes, gerente general de Natura; Gonzalo Muñoz, Champion de la COP25 y cofundador de Ambition Loop; y Daniel Vercelli, además de representantes de compañías como Concha y Toro, CMPC y la propia Natura.

El llamado a regenerar

Uno de los conceptos más destacados de la jornada fue el de “regenerar”, una idea que va más allá de la tradicional lógica de mitigar o compensar el impacto ambiental. Regenerar implica un cambio de paradigma: no se trata únicamente de reducir la huella que dejan las actividades productivas, sino de asumir la responsabilidad de devolver al planeta lo mismo o incluso más de lo que se utiliza. En este enfoque, las empresas no solo buscan neutralizar el daño, sino contribuir activamente a la restauración de los ecosistemas, a la recuperación de recursos naturales y a la creación de valor ambiental y social.

Durante su intervención, Gonzalo Muñoz subrayó la importancia de abordar la crisis climática en conexión con otras problemáticas globales. “No se trata solo de la crisis climática, se trata de cómo esa crisis climática está afectando, por supuesto, una crisis de biodiversidad que es urgente, estamos en una crisis de contaminación, lamentablemente expresada por la crisis de contaminación de los plásticos. Y estas son todas las crisis que tienen una serie de vínculos unos con otros y por lo tanto sería un error concentrarnos solo en una, tenemos que tener esta mirada holística y por lo tanto contribuir a través de eso a un desarrollo económico distinto, a un desarrollo de país distinto, a una lógica política distinta”, agregó Muñoz.

Un modelo de impacto

En esa misma línea, Gustavo Cruz de Moraes presentó el modelo de Integrated Profit & Loss (IP&L) que guía a Natura, el cual asigna un valor financiero a los impactos de la compañía en los capitales natural, humano y social, además del financiero.

“El IP&L, vino de una necesidad de medir nuestros resultados, o sea, con la conciencia de que si no medimos, no logramos gestionar. Hoy tenemos mucho orgullo de decir que ya tenemos un negocio que es: para cada un dólar de ingresos genera 2,5 dólares para la sociedad. Pero queremos ir por más, a 2030 queremos que cada un dólar entreguemos a la sociedad 4 de impacto positivo”, mencionó Cruz de Moraes.

El ejecutivo detalló que el sistema permite identificar impactos negativos —como el uso de recursos naturales— y positivos, como la inclusión de reciclaje de plásticos en productos o el impacto económico de su red de venta directa, con el fin de avanzar hacia un balance regenerativo.

Camino a Belém

La COP30, que se celebrará entre el 10 y 21 de noviembre en Brasil, reunirá a líderes globales, científicos, ONGs y empresas para definir pasos concretos frente a la crisis climática. Según los expertos, la próxima cumbre pondrá el foco en la Agenda de Acción, con seis prioridades: transición energética, economía circular, gestión de bosques y biodiversidad, transformación agrícola, resiliencia en ciudades y financiamiento para la transición.

Para los participantes del encuentro, la presencia activa de las empresas será clave. “Es el momento de un multilateralismo donde seamos capaces de apoyar y aliarnos con aquellos gobiernos que están dispuestos a avanzar y contribuir a la creación de una nueva economía”, concluyó Muñoz.