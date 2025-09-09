Las cafeterías en India en las que los clientes pagan con basura

Las “cafeterías de basura” están proliferando en toda India. La BBC visitó la ciudad de Ambikapur para descubrir el verdadero impacto que pueden tener estos negocios en la crisis de la contaminación con plástico y en las personas.

Al acercarme a la primera cafetería de basura de India en un día nublado y brumoso de invierno a principios de 2025, el olor a samosas calientes, un tipo de empanada tradicional, inmediatamente hace que el lugar se sienta acogedor.

Dentro, la gente está sentada en bancos de madera con platos de acero llenos de comida humeante, algunos charlando, otros comiendo tranquilamente.

Cada día, personas hambrientas llegan a este café en Ambikapur, una ciudad en el estado de Chhattisgarh, en el centro de India, con la esperanza de obtener una comida caliente.

Pero no pagan con dinero; entregan paquetes con residuos plásticos, como bolsas viejas, envoltorios de comida y botellas de agua.

Los comensales pueden intercambiar un kilo de residuos por una comida completa que incluye arroz, dos curris de verduras, dal (legumbres), roti (un tipo de pan), ensalada y encurtidos, dice Vinod Kumar Patel, quien dirige la cafetería en nombre de la Corporación Municipal de Ambikapur (AMC), el organismo público que gestiona la infraestructura y los servicios de la ciudad.

“Por medio kilogramo de plástico, obtienen un desayuno como samosas o vada pav (bollos con papa servidos acompañados de pan con diversos condimentos)”.

Ambikapur busca utilizar el problema de la contaminación plástica para combatir el hambre. La primera cafetería de basura se inauguró en 2019, bajo el lema “cuanto más residuos, mejor el sabor”. El café es financiado con el presupuesto de saneamiento de la AMC y fue instalado cerca de la principal parada de autobuses de la ciudad.