Corrupción en BBNN: pleno de la Corte pide informe a juez y receptor judicial investigados por PDI

Un serio impacto tuvo la publicación de Aquí Arica en la Corte de Apelaciones de esta ciudad, al revelar la existencia de un informe reservado de la PDI que vincula al juez del Segundo Juzgado de Letras, Gonzalo Quiroz Espinoza, y el receptor judicial Luis Bardi Farfán, en gestiones con miembros de la red de corrupción detectada en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, cuyo proceso está en vías de un juicio oral (ver nota).

Desde el tribunal de alzada, a través de un comunicado, confirmaron que “el pleno de la Corte de Apelaciones de Arica tomó conocimiento de la publicación efectuada por el diario electrónico El Mostrador el 9 de junio pasado y, tras analizarla, acordó solicitar informes sobre la misma al juez Gonzalo Quiroz Espinoza y al receptor judicial Luis Bardi Farfán”.

Sobre el objetivo de este requerimiento, la Corte señaló que “tiene por objeto recabar mayores antecedentes sobre la materia y contar con información detallada que permita evaluar adecuadamente los pasos a seguir“.

Fuentes confidenciales indicaron que la noticia publicada por este medio removió los pasillos de la Corte, especialmente por el desconocimiento y secretismo con el que la Fiscalía Regional del Ministerio Público había mantenido, por más de dos años, el informe sin realizar diligencias concretas. Ello, pese a la sugerencia de la PDI de imputar al juez por el delito de prevaricación y al receptor judicial Luis Bardi por presentación de pruebas falsas ante un tribunal, los cuales habrían sido cometidos en la tramitación de una causa para precisar deslindes de una propiedad de la “Cooperativa Agrícola Valles Hermosos” en el valle de Lluta (ver informe), validando un informe pericial topográfico que establecía una superficie superior a la real y que tenía subdivisiones sin estar autorizadas.

Los antecedentes fueron pesquisados por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y remitidos en el Informe Policial N° 20240103526/00244/302 del 22 de febrero de 2024. En el documento, la policía civil reveló a la fiscal Paulina Brito que existían varios audios de conversaciones telefónicas interceptadas, en las que aparecía el juez proponiendo alternativas para resolver –a través de una causa judicial– el problema de los deslindes de la Cooperativa Agrícola Valles Hermosos con el consultor Carlos Falcón y el receptor judicial y abogado particular de la cooperativa, Luis Bardi Farfán. El cartógrafo Falcón hoy está acusado penalmente por la Fiscalía por la comisión de los delitos de asociación delictiva, varios sobornos y tráfico de influencias en el caso de corrupción en la Seremi de BB.NN.

Fuentes confidenciales revelaron que esos antecedentes fueron dispuestos en un apartado dentro de la carpeta investigativa bajo el rótulo “Arista Quiroz”. Pese a haber transcurrido más de dos años de su detección, la fiscal Brito no habría dispuesto diligencias, bajo el argumento de tener una amistad de larga data con el juez Quiroz, ya que compartieron aulas en la Universidad Central cuando estudiaron Derecho.

El fiscal regional Mario Carrera confirmó a este medio la existencia de una investigación sobre este asunto, pero no quiso ahondar en las diligencias que se han practicado, señalando que tenían carácter reservado. Precisó que esta arista fue derivada al fiscal Francisco Ganga Dinamarca, quien se excusó de asumir la investigación por una manifiesta amistad con el magistrado. Fue por ello que, finalmente, y hace solo unas pocas semanas, el caso fue derivado al fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Rodrigo González Vega.

Sobre esta particular situación, el persecutor dijo que “Arica es muy pequeño, es difícil que no haya relaciones. Por eso la causa la lleva el fiscal jefe, que no tiene relaciones con nadie en la ciudad”.

Decisión del CDE

Hasta ahora se desconoce el rumbo que dará el Ministerio Público a este caso. Lo que sí se sabe es que habría cierto malestar en algunos de los imputados en la causa por corrupción en BB.NN., debido al “tratamiento especial” que se estaría dando al juez y por la nula acción del Ministerio Público en contra de quienes habrían pagado por supuestos servicios prestados por la red pesquisada.

La situación del magistrado Quiroz habría sorprendido al mundo judicial, sobre todo porque el juez tiene estrechos vínculos con muchos abogados en Arica, especialmente porque practica fútbol con varios de ellos en partidos amistosos, incluyendo a fiscales.

La inacción respecto de la “Arista Quiroz” tendría incómodo al Consejo de Defensa del Estado (CDE), cuya Procuraduría Fiscal de Arica y Parinacota solo se habría enterado de estos antecedentes recién a principios de mayo, cuando intentó reabrir la investigación, a raíz de que la fiscal Brito decidió cerrarla sin ejecutar varias diligencias de interés para ese organismo.

Es más, se conoció que la Fiscalía habría optado por descansar la acción penal en el CDE, es decir, actuar solo si existe una querella de ese organismo. De su lado, el CDE mantiene en estudio los antecedentes, evaluando los tipos penales que podrían imputarse en este caso específico.

De todas formas, el juez Gonzalo Quiroz y el receptor judicial Luis Bardi no han sido los únicos que se han librado de ser imputados por la Fiscalía en la causa de BB.NN. En el mismo informe policial se sugiere imputar a cinco particulares y tres organizaciones particulares, por haber pagado sobornos para acceder a información reservada y conseguir la agilización de sus expedientes de solicitud de terrenos fiscales, incumpliendo así algunas normativas. Sin embargo, hasta ahora tampoco han sido formalizados.