Chile cerró con éxito la 11ª Conferencia Internacional de Geoparques Unesco en La Araucanía

La Araucanía fue escenario histórico de la 11ª Conferencia Internacional de Geoparques Mundiales de la Unesco, la primera en realizarse en América Latina y el Caribe. Durante cinco días, más de 1.200 asistentes participaron en charlas, paneles y excursiones que pusieron en valor el rol de los geoparques en el desarrollo sostenible de las comunidades.

El Geoparque Kütralkura, anfitrión del evento, se convirtió en un símbolo de gestión ambiental, cultura ancestral y turismo sustentable. La cita reunió a autoridades locales, representantes de Unesco, geólogos, emprendedores y comunidades, destacando la importancia de conservar los recursos naturales como pilar para el desarrollo.

Kütralkura: modelo internacional de sostenibilidad

El Geoparque Kütralkura, anfitrión de la conferencia, está ubicado en la cordillera andina de la Región de La Araucanía e incluye territorios de las comunas de Melipeuco, Vilcún, Lonquimay y Curacautín. Reconocido por la UNESCO en 2019, abarca más de 8.100 km² y se caracteriza por su imponente paisaje marcado por volcanes activos como el Llaima y el Lonquimay, ríos, bosques de araucarias milenarias y una fuerte presencia de la cultura mapuche. Este patrimonio natural y cultural lo ha convertido en un referente internacional de turismo sustentable, educación ambiental y conservación.

El gobernador de La Araucanía, René Saffirio, subrayó que el evento fue más que un encuentro científico. “Hemos asumido un compromiso ante Unesco de desarrollar nuestras políticas públicas siempre pensando en sustentar y sostener nuestros recursos naturales para las generaciones futuras. Ese es un compromiso de vida. Pero aquí ha ocurrido mucho más que un evento científico”, explicó la autoridad.

Por su parte, Artur Sá, presidente de la Red Mundial de Geoparques, calificó al geoparque chileno como un perfecto ejemplo de integración entre comunidades y patrimonio natural, destacando el trabajo conjunto de autoridades y habitantes locales.

Reconocimiento global para América Latina

La directora de Unesco para Chile y Latinoamérica, Esther Kuisch, enfatizó el carácter histórico de la conferencia y declaró que “es un gran hito, no solamente para Chile, sino también para América Latina y el Caribe, porque es la primera vez que tenemos esta conferencia mundial en la región, por lo que es un gran orgullo tenerla aquí en La Araucanía. Ha sido un gran éxito. Hemos tenido todo el apoyo del gobernador, de los alcaldes, de las universidades, los estudiantes y, sobre todo, de las comunidades locales. ha sido un ejemplo muy bonito para la comunidad latina y del Caribe”.

Con más de 200 ponencias, 20 excursiones guiadas y la participación de 250 voluntarios, la cita se consolidó como una de las más exitosas en la historia del programa de geoparques.

Portugal será la próxima sede

En la ceremonia de clausura, realizada en el Aula Magna de la Universidad Católica de Temuco, se anunció que el Geoparque Oeste de Portugal será la sede de la próxima conferencia en 2027. El territorio, reconocido por la UNESCO en 2024, cuenta con más de 70 geositios vinculados a la dinámica costera, paleontología y geología.

Con este cierre, Chile se posiciona como un referente internacional en la gestión de territorios sostenibles, proyectando a Kütralkura como un modelo de turismo responsable, conservación natural y valorización cultural.