Los Héroes obtiene Sello de Excelencia Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente

Caja Los Héroes fue reconocida con el Sello de Excelencia del programa Huella Chile, la más alta distinción que entrega el Ministerio del Medio Ambiente a las organizaciones que demuestran resultados concretos en la gestión de sus impactos ambientales.

El sello certifica una estrategia integral de sostenibilidad que incluye:

Cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero en sucursales y edificios corporativos.

Reducción del consumo energético mediante el recambio de luminarias a tecnología LED.

Neutralización de emisiones a través de la compensación en el Parque Eólico Monte Redondo, en la Región de Coquimbo.

Verónica Villarroel, gerenta de Personas y Sostenibilidad de Los Héroes, destacó que “este reconocimiento ratifica nuestro compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Es un avance concreto que refleja nuestro propósito de aportar al bienestar de las personas y comunidades, proyectando un futuro más responsable para las nuevas generaciones”.

El Sello de Excelencia reconoce atributos clave de la gestión de Los Héroes, como el compromiso institucional para implementar programas de sensibilización, capacitación, iniciativas de reciclaje y gestión de residuos, además de una trayectoria consolidada en equidad de género.

Este hito fortalece la cultura de Los Héroes y su Política de Sostenibilidad, con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) para generar impacto positivo en la comunidad.

