Chile lanza el primer crucero híbrido-eléctrico de lujo de América: el Magellan Discoverer

En el astillero Asenav de Valdivia se vivió un momento histórico para la ingeniería naval chilena: la botadura y bautizo del Magellan Discoverer, el primer crucero de lujo híbrido-eléctrico de América diseñado y construido íntegramente en Chile. La ceremonia marcó el instante en que la nave tocó por primera vez las aguas del río Calle Calle, consolidando un nuevo referente para la industria marítima nacional.

El Magellan Discoverer incorpora un sistema diésel-eléctrico híbrido que permitirá reducir significativamente sus emisiones de CO₂ y el ruido submarino, además de ofrecer una autonomía de hasta 60 días sin reabastecimiento. La embarcación cumple con la exigente norma internacional de emisiones IMO Tier III, vigente en Europa, Estados Unidos y Canadá, lo que la posiciona entre las más limpias de su tipo.

Desde el corte de su primera plancha en febrero de 2024, el astillero tardó 624 días en completar el 90% de la estructura del barco, en una labor que involucró a más de 500 trabajadores y contratistas. Ahora, el crucero entra en su fase final de construcción, que contempla la instalación de cubiertas, sistemas eléctricos y terminaciones interiores, antes de iniciar sus pruebas en mar abierto.

Un hito en la construcción naval chilena

Con 94 metros de eslora, 17 metros de manga y 30 metros de altura, el Magellan Discoverer podrá transportar a 96 pasajeros y 67 tripulantes. Su sistema de propulsión combina generadores diésel que alimentan motores eléctricos con un Energy Storage System (ESS) —basado en baterías marinas de litio Corvus Energy— y un Power Management System (PMS) que coordina la energía del buque para optimizar el consumo y reducir emisiones.

Entre sus innovaciones destaca el Vessel Performance Monitoring System (VPMS), una red de sensores que monitorea en tiempo real el rendimiento energético, la velocidad y el consumo de la embarcación, permitiendo decisiones operativas más eficientes. Además, el sistema heat recovery aprovechará el calor de los gases de escape para calentar agua, mientras que los ascensores recuperarán energía durante el frenado para recargar las baterías.

Con certificación Polar Class 6 otorgada por Lloyd’s Register, el Magellan Discoverer está preparado para navegar en condiciones extremas. Más que un crucero de lujo, representa un símbolo de la innovación chilena aplicada a la exploración sostenible del continente blanco.