Bullrich endurece tono por Apablaza y promete que Argentina lo capturará

Patricia Bullrich elevó el tono respecto del caso Galvarino Apablaza y afirmó que el gobierno argentino terminará capturándolo, en una señal de presión política sobre una causa que volvió a tensionar la relación judicial entre Chile y Argentina. Según la exministra de Seguridad, el exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez sigue prófugo en territorio argentino luego de frustrarse su extradición hace un mes.

En declaraciones a Teletrece, Bullrich sostuvo que la administración de Javier Milei logrará encontrarlo y lanzó una frase que marcó el eje de su intervención: “Lo vamos a encontrar y va a terminar su vida (…) en la cárcel”. La exautoridad vinculó esa convicción con la continuidad de la búsqueda y con la recompensa que, según indicó, sigue vigente en Argentina para dar con su paradero.

Apablaza es acusado como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, dos causas que siguen abiertas y que mantienen activa la presión de la justicia chilena para lograr su comparecencia. En ese contexto, Bullrich remarcó que la Corte Suprema argentina ya había dado luz verde a su extradición, subrayando que el proceso judicial no está cerrado.

La exministra también apuntó a las condiciones que, a su juicio, hicieron posible la desaparición del exfrentista. Sostuvo que Apablaza se benefició de redes de apoyo y de sectores políticos afines, y puso el foco en la institución del refugio, afirmando que durante su gestión debió intervenirse porque estaba “copada” por personas que avalaban este tipo de situaciones.

Pese a la dureza de sus declaraciones, el dato central sigue siendo que Apablaza continúa prófugo. La búsqueda, de acuerdo con lo expuesto por Bullrich, permanece activa, pero hasta ahora los esfuerzos del gobierno argentino, incluida la oferta de recompensa, no han permitido concretar su captura.