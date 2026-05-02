Político peruano Antauro Humala propone recuperar Arica y Tarapacá “por la vía diplomática o armada”

En entrevista con el diario Perú 21, el exmilitar y político Antauro Humala , declaró su aspiración de recuperar los territorios de Tarapacá y Arica. Esto en el marco de las elecciones presidenciales del país vecino, donde Humala es parte de la alianza Juntos por Perú, en apoyo al candidato de izquierda Roberto Sánchez.



“Como nacionalista que soy yo aspiro a recuperar Tarapacá y Arica. Mantendría el litigio pendiente del triángulo terrestre. En algún momento, como etnocacerista y fundamentalista del patriotismo, el Perú debe reivindicar en los hechos Tarapacá y Arica. Por la vía diplomática o por la vía armada”, dijo el también hermano del expresidente Ollanta Humala.



Si bien aún no está definido quién acompañará a la candidata Keiko Fujimori en la segunda vuelta programada para el próximo 7 de junio, los sondeos indican que Roberto Sánchez superaría al Rafael López Aliaga, postulante a la presidencia por el colectivo de derecha Renovación Popular.

En este escenario, Humala fue consultado respecto a las relaciones con Chile, ante lo cual señaló que “aconsejaría aplicar la reciprocidad. Yo revisaría al pie de la letra el Tratado de Ancón y el Tratado de Lima de 1929″.

Por su parte, Roberto Sánchez se desmarcó de las declaraciones hechas por Humala y señaló que los dichos “son de su absoluta responsabilidad. “No representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú ni la mía. En absoluto”, enfatizó.

El candidato, quien también fue ministro de Comercio Exterior y Turismo del gobierno de Pedro Castillo, respondió que no existe ningún problema territorial con Chile tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia por la delimitación marítima.



“Después del fallo de la Corte, hemos entrado a una relación de nueva calidad sin reivindicaciones territoriales de ninguna naturaleza, signada por una sólida voluntad de paz y cooperación”, señaló.



En esa línea, Sánchez insistió que en el caso de asumir la presidencia, mantendrían “relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con el actual gobierno del Presidente Kast y con todos los países de la región”.