Convenio busca potenciar investigación y tecnologías para una minería sustentable

La Universidad de Concepción y la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco, renovaron su convenio de colaboración tecnológica, vigente desde 2021, ampliando significativamente su alcance para abarcar nuevos ámbitos estratégicos en minería y metalurgia, así como en materias de sustentabilidad, recursos hídricos, transformación digital e inteligencia artificial.

El nuevo acuerdo, que se extenderá hasta el año 2030, consolida una alianza clave para impulsar innovaciones tecnológicas de mediano y largo plazo orientadas a la productividad y sostenibilidad de la minería del cobre.

El rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra Rubilar, valoró la renovación del acuerdo y destacó que este convenio no sólo continúa con el trabajo en materia de pirometalúrgica, sino que extiende el número de áreas disciplinarias. “Está abierto no solo a temas metalúrgicos directos, sino a todos los procesos que impactan la minería, que van desde temas forestales, hídricos, todas las dimensiones de la ingeniería y aplicaciones de ciencias básicas”.

La autoridad universitaria agregó que esta nueva etapa “va a impactar en el quehacer de investigación y desarrollo, pero también en los procesos formativos”.

Desde Codelco, el vicepresidente de Recursos Mineros, Desarrollo e Innovación, Julio Díaz Rivera, expresó que “estamos muy contentos de dar esta extensión y además de ampliar el alcance dada la experiencia de la primera etapa en la que se abrieron varios temas. El propósito que hemos ido buscando es, junto con la universidad, ir madurando los procesos tecnológicos hacia las necesidades de nuestros desafíos”.

“Estamos de cara a grandes transformaciones para elevar los estándares de sustentabilidad en nuestras fundiciones, pero también cambiar el proceso”, agregó Díaz.

Renovación del acuerdo y proyección estratégica

Desde 2021, ambas instituciones han desarrollado iniciativas centradas en la pirometalurgia y en el trabajo conjunto con las distintas fundiciones de la estatal. Dicho primer convenio permitió, entre otros avances, apoyar el desarrollo de la nueva tecnología de procesamiento de concentrados de cobre sin emisiones y sin residuos, que fue impulsada por la UdeC desde hace cerca de una década y que hoy se encuentra en fase de pilotaje semi industrial.

Ese primer convenio, además de otros proyectos de interés mutuo, fue clave para avanzar en la validación técnica y económica de una solución considerada estratégica para la transición energética y la descarbonización global.

La actual colaboración amplía las capacidades de innovación de Codelco y proyecta soluciones de alto impacto para una minería más eficiente, segura y sostenible a base de las capacidades científicas, tecnológicas y profesionales de la UdeC para abordar, de manera conjunta, las etapas de conceptualización, experimentación y validación industrial de nuevas soluciones.

Esto se traducirá en el desarrollo de proyectos aplicados, diagnósticos especializados, simulaciones avanzadas, experimentaciones de laboratorio, pilotos y acompañamiento en procesos de validación tecnológica en sus distintas divisiones.

Como detalló Julio Díaz, “esto nos va a abrir dos áreas bien particulares: desarrollo de capacidades asociadas a nueva tecnología analítica avanzada, inteligencia artificial, donde nosotros tenemos un cierto gap de formación en los procesos con nuevas tecnologías que se están incorporando, muy rápidas, y por lo tanto tenemos que fortalecer esas capacidades en la organización; y segundo, el desarrollo tecnológico en nuestras áreas, si bien en esta primera etapa que tuvo el convenio nos focalizamos en áreas de fundición, en refinería, hoy día tenemos un desarrollo también asociado a nuestras minas, particularmente las minas subterráneas que requerimos evitar o reducir la exposición al riesgo de nuestros trabajadores”.

Según detalló la directora de UdeC Santiago y una de las gestoras del convenio, Marcela Angulo González, “la idea de esto es generar una colaboración de largo plazo en líneas estratégicas donde se puedan desarrollar iniciativas, desde proyectos de investigación y desarrollo, pensando en la minería del futuro, y también programas más de corto plazo, donde se puedan hacer innovaciones que afecten los procesos productivos y las operaciones de forma positiva, y también con un foco muy importante en la formación del capital humano que va a requerir la minería en los próximos años en todas sus dimensiones”.

Un hito en la colaboración entre la academia y la industria

La visita del equipo de Codelco a la Universidad de Concepción este martes 25 de noviembre sirvió como instancia para conocer los avances del pilotaje de la tecnología de procesamiento de concentrados de cobre, así como revisar los próximos pasos del proyecto con cofinanciamiento de Corfo.

El convenio entre la Universidad de Concepción y Codelco incluye también el fortalecimiento de capital humano avanzado, reafirmando el compromiso conjunto con la formación, la investigación y el desarrollo del talento que requiere la industria.

“Estamos ocupados, más que preocupados de lo que se nos viene hacia adelante en términos de los requerimientos de talentos, tanto de los especialistas técnicos como profesionales”, expresó el representante de Codelco, quien además destacó la alta presencia de profesionales UdeC en la industria.

Asimismo, el rector Saavedra destacó la actualización del modelo educativo en las carreras de ingeniería de la Universidad que, a partir de 2026, incorporarán programas Minors, que gracias a este convenio podrán detectar áreas de formación integral para futuros equipos profesionales.

Además subrayó que junto a estas mejoras, “la universidad, a través del centro de formación técnica Lota – Arauco, del Instituto Profesional Virginio Gómez, forma profesionales y técnicos que tienen una alta aceptación en la industria minera. Entonces, también esperamos ver cómo impactan en esos ámbitos, conociendo los desafíos que tiene Codelco para el presente y futuro, que es una industria que planifica fácilmente a cincuenta años”.

Con esta ampliación del convenio, la Universidad de Concepción y Codelco consolidan una alianza estratégica de largo plazo que permitirá abordar desafíos tecnológicos complejos, desarrollar soluciones de alto impacto y aportar al futuro sostenible de la minería del cobre en Chile.