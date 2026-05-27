Exasesor ligado a plataforma electoral de Lavín León busca evitar eventual extradición a Chile

Felipe Vázquez, exasesor parlamentario de Joaquín Lavín León, recurrió ante la Corte Suprema para intentar revertir la orden de detención dictada en su contra luego de no asistir a su audiencia de formalización del pasado 4 de mayo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Según consigna La Tercera, su defensa explica que Vázquez reside actualmente en España y no habría sido notificado de la audiencia. Tras su inasistencia, la fiscal Constanza Encina solicitó su detención, medida decretada por el juez Daniel Urrutia y que podría derivar en un eventual proceso de extradición.

La Fiscalía Metropolitana Oriente le imputa fraude al Fisco, delitos tributarios y electorales en la causa que mantiene en prisión preventiva al exdiputado Lavín León. El Ministerio Público lo vincula a la empresa Modo74, desarrolladora de la plataforma usada para recopilar datos electorales presuntamente utilizados en campañas del exparlamentario y cuyos pagos habrían sido rendidos a la Cámara de Diputados.

La Defensoría Penal Pública ya había intentado anular la orden mediante un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, pero este fue rechazado. El tribunal respaldó la medida señalando que permite agotar la búsqueda del imputado en Chile antes de avanzar hacia una eventual extradición.

En su apelación ante la Suprema, la defensa sostiene que Vázquez “no ha evadido la acción de la justicia”, afirma que ha colaborado con la investigación y propone que comparezca de manera remota desde España.