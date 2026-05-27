Benjamín Vicuña, socio de Teatro Mori: “El teatro sigue siendo un lugar donde pasan cosas de verdad”

“Puentes que transforman” es el eje de la programación 2026 de Teatro Mori, una propuesta que busca conectar artistas, audiencias y las cuatro salas de teatro a través de una cartelera con propuestas diversas y contingentes.

Según explicó Andrea Pérez de Castro, directora de programación de Teatro Mori la idea apunta a “conectar mundos, artistas con audiencias, territorios con programación, y distintas miradas sobre la sociedad”. En esa línea, sostuvo que para Mori el teatro es “programar es justamente tender esos puentes, generando encuentros que movilicen, cuestionen y emocionen”.

Durante 2025, Mori convocó a 119.780 asistentes en sus cuatro salas, realizó 880 funciones y exhibió 120 montajes, entre ellos 30 estrenos y 60 reestrenos. La programación familiar tuvo además un lugar central, con 30 obras dirigidas a niños, niñas y sus familias, fortaleciendo el vínculo entre nuevas audiencias y las artes escénicas.

La programación contemplará nuevas dramaturgias, creadores consolidados y propuestas orientadas a distintas edades, con un foco especial en las audiencias jóvenes y el trabajo territorial.

“Teatro Mori cumple el rol de interpelar, acompañar y dialogar con el Chile de hoy. Somos una comunidad que crece y que genera identidad”, sostuvo uno de los fundadores de Mori, Benjamín Vicuña.

“El teatro nos reúne, nos hace sentir, nos obliga a mirar de nuevo y en un mundo cada vez más rápido, más funcional y a veces en un mundo cada vez más frío, el teatro sigue siendo un lugar donde pasan cosas de verdad, Teatro Mori nació con esa convicción pero también con una convicción, que había que abrir espacios, abrir el teatro, las formas, los públicos”, agregó el actor en la presentación de la programación.

Pérez de Castro también abordó uno de los principales desafíos que enfrenta hoy el sector, recuperar el hábito de asistir al teatro en un escenario marcado por la sobreoferta cultural y digital.

“El principal desafío hoy es volver a generar el hábito y el deseo de ir al teatro en un contexto donde la oferta cultural y digital es enorme”, afirmó.

Agregó que el objetivo no es únicamente atraer público, sino también construir vínculos duraderos con las audiencias.

“Más que solo atraer público, se trata de construir vínculos: hacer que las personas sientan que el teatro les habla, los representa y es accesible”, señaló.

Dentro de los estrenos, Teatro Mori apostará por relatos íntimos y contemporáneos, junto con montajes que cruzan el cine y el teatro. Entre ellos destaca “Ya no te gusto ¿verdad?”, dirigida por Santiago Ramírez y protagonizada por Elena Muñoz y Rodrigo Bastidas; además de “Los puentes de Madison”, adaptación escénica de la emblemática película dirigida por Aranzazú Yankovic, con Blanca Lewin y César Caillet en los roles principales.

A ello se suma “Druk”, basada en la reconocida cinta danesa y dirigida por Álvaro Viguera, junto a “Empieza con D, siete letras”, del argentino Juan José Campanella, dirigida en Chile por Alexis Moreno.

La temporada también buscará tender puentes entre la tradición teatral y el presente, a través de nuevas versiones de clásicos nacionales y el regreso de montajes emblemáticos. Entre ellos se encuentran“Parecido a la felicidad”, de Alejandro Sieveking, dirigida por Moira Miller; “Tres Marías y una Rosa”, bajo la dirección de Loreto Valenzuela; y “H.P. (Hans Pozo)”, de Luis Barrales, dirigida por Isidora Stevenson.

Revisa la cartelera en el sitio web de Teatro Mori.