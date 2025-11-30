Por qué vivir como Uruguay podría frenar la estafa piramidal global de sobreexplotación de recursos

¿Cómo lo logró?

Las 3 claves de Uruguay

En 2008 Uruguay enfrentaba una “tormenta perfecta” que llevó al país a buscar caminos diferentes para generar electricidad.

“Fue una combinación de varias cosas”, dice a BBC Mundo Ramón Méndez Galain, físico de partículas que, como director nacional de energía de Uruguay entre 2008 y 2015, fue el arquitecto de la transformación energética.

Entre muchos otros galardones, Méndez Galain recibió este año el prestigioso premio Climate Breakthrough por demostrar que “los países pequeños pueden liderar el mundo en la acción climática y al mismo tiempo fortalecer sus economías y mejorar la vida de su población”.

Uruguay, un país sin reservas de combustibles fósiles, vivía en 2008 una crisis de abastecimiento energético.

“A eso hay que agregar que Uruguay es muy dependiente del fenómeno del Niño. Por lo tanto, la única energía renovable que teníamos que era la energía hidráulica variaba permanentemente de un año a otro con lo que pasábamos problemas tremendos, con una necesidad cada vez mayor de importar combustible”.

Méndez Galain explica que el cambio en la matriz eléctrica se basó en tres elementos clave.

El primero fue lograr en 2010 un acuerdo multipartidario para una transición energética hacia fuentes locales y renovables.

“Ponernos de acuerdo entre todos los partidos políticos del país hacia dónde íbamos a ir en los siguientes 25 años fue absolutamente central en este proceso”, cuenta.

“Ya llevamos cinco gobiernos consecutivos siguiendo la misma política”.

El segundo elemento fue construir una gobernanza con fuerte liderazgo estatal, pero con una asociación público privada.

“Uruguay tiene una empresa distribuidora de electricidad pública, UTE, pero el grueso de la inversión provino del sector privado. Fueron cerca de US$6.000 millones, el 12% del PIB de Uruguay en la época, una cifra altísima para un país con una economía tan chica”, dice.

Los actores privados invirtieron por ejemplo en parques eólicos, pero bajo reglas de juego definidas por el gobierno.

Las empresas privadas debían vender la energía eléctrica a la empresa estatal UTE. “Y la empresa pública asumió el compromiso a 20 años de comprar toda la energía eléctrica producida”.

El tercer elemento fue reducir los subsidios a los combustibles fósiles.

“Todos los sistemas energéticos en el mundo tienen un fuerte sesgo para favorecer la continuidad de las energías fósiles”, asegura, lo cual “impide que las fuentes renovables puedan ganar desde un punto de vista competitivo”.

“Entonces nosotros lo que hicimos fue una profunda revisión de todo el marco regulatorio y de todo el diseño del mercado para adaptarlo a las características de las fuentes renovables”.