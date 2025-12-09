Electromovilidad avanza en Chile y suma nuevo hub de carga en pleno centro de Santiago

La electromovilidad crece con fuerza en Chile. Según la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), los vehículos electrificados —desde microhíbridos hasta autos 100% eléctricos— ya representan un 10,5% de las ventas de autos nuevos en 2025, más del doble de su participación en 2023. A la par, la infraestructura de soporte también muestra un crecimiento acelerado.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), solo en 2025 se han inscrito más de 1.200 nuevas instalaciones de electromovilidad, mientras que la red pública de carga ya supera los 1.600 puntos a nivel nacional, con alzas de entre 59% y casi 300% según el período comparado. Este despliegue resulta clave para reducir las emisiones del transporte, uno de los principales focos de contaminación en las ciudades, y para garantizar que el crecimiento del parque eléctrico sea sostenible en el tiempo.

En este contexto de expansión del parque eléctrico y de creciente necesidad de nuevos espacios de carga, UC Christus y la empresa CHASS inauguraron el hub de carga para vehículos eléctricos más grande de la comuna de Santiago, ubicado en el nivel -1 del Centro Lira (Lira 85), con la participación de autoridades de Gobierno, del municipio y de ambas organizaciones.

Desde UC Christus, su gerente general, Cristián de la Fuente, afirmó que el proyecto integra salud y sostenibilidad al impulsar la electromovilidad con energía limpia. En tanto, el socio fundador de CHASS, Francisco López, advirtió que la falta de infraestructura sigue siendo el principal cuello de botella para acelerar esta transición. A su vez, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, destacó el rol de estas alianzas en el desarrollo del ecosistema eléctrico, mientras que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, subrayó su impacto en la reducción de emisiones y en la calidad de vida urbana.

Infraestructura abierta a la comunidad y con energía limpia

El proyecto busca fortalecer la infraestructura de electromovilidad en el centro de la capital, zona de alta afluencia de usuarios, mediante un modelo de uso híbrido: durante el horario del centro médico estará disponible para pacientes, funcionarios y público general, mientras que en horarios no hábiles será utilizado por una plataforma de arriendo de flotas eléctricas.

El nuevo hub dispone de 22 puntos de carga con una potencia superior a 200 kW. De ellos, 20 son cargadores estándar Tipo 2 de 7,4 kW y uno corresponde a un cargador rápido de 60 kW, con dos salidas CCS2 que permiten carga simultánea. Todos los equipos operan con energía 100% renovable certificada. Desde 2024, además, más del 80% de la energía utilizada por UC Christus proviene de fuentes limpias, gracias a su acuerdo con ENGIE.

Se estima que esta infraestructura permitirá reducir más de 6 toneladas de CO₂ equivalentes al mes, reforzando el vínculo entre salud, sostenibilidad y desarrollo urbano. Esta alianza consolida una contribución concreta al despliegue de la electromovilidad y al cuidado del medioambiente en la ciudad de Santiago