“No somos oficialistas”: el equilibrismo de Franco Parisi tras sellar acuerdo con el Gobierno

Franco Parisi volvió a moverse en la delgada línea que el PDG ha intentado instalar desde que entró de lleno a la negociación por la Ley Miscelánea o Plan de Reconstrucción Nacional. El excandidato presidencial confirmó que su bancada respaldará la idea de legislar la iniciativa, pero con un mensaje que buscó cortar cualquier intento de lectura política más amplia.

“Nosotros somos propositivos, no somos oficialistas por ningún motivo”, afirmó en entrevista con T13 Finde, marcando de inmediato la distancia con La Moneda, pese al acuerdo legislativo ya en curso. Y no se quedó ahí. Parisi endureció el punto con una advertencia directa: “Que el gobierno no cuente con los votos del PDG para todo lo que se les ocurra”.

En paralelo, el líder del PDG defendió que el entendimiento se cerró tras “descoordinaciones” iniciales con el Gobierno, aunque aseguró que ya existía un compromiso en materia tributaria para las pymes. “Se aclaró. No fue fácil, hubo bastante descoordinación por parte del gobierno (…) pero ya estaba el compromiso de mantener el 12,5% de impuesto corporativo para las pymes”, sostuvo.

Sin embargo, el respaldo no es lineal. Parisi aseguró que el partido votará en general la iniciativa, pero que el verdadero filtro estará en la discusión en particular, donde cada artículo será revisado con bisturí político.

El economista también marcó reparos en la arquitectura tributaria del proyecto, especialmente en la rebaja al impuesto a las ganancias al 10%. “Estamos bastante contrariados con la rebaja al impuesto a las ganancias del 10%”, dijo, cuestionando que se aleje del estándar internacional que —según apuntó— ronda el 19% en la OCDE.

Aun así, el PDG no se baja del todo del acuerdo. Parisi incluso recomendó respaldar la rebaja del impuesto corporativo y la integración del sistema, reforzando la idea de un partido que negocia, pero no se compromete de forma total.

El líder del PDG también abrió otro flanco al cuestionar la comunicación del Gobierno en eventuales ajustes de gasto público. “Ya aprendimos que los comunicados del gobierno no son muy buenos, (…) después se desdicen”, lanzó, en referencia a posibles recortes en programas sensibles como alimentación escolar.