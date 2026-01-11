Incendios, alerta en nuestros ecosistemas

Los incendios suelen asociarse a efectos negativos por el impacto que generan en la población humana, principalmente por la pérdida de recursos materiales y por la lesión o muerte de organismos vivos, con consecuencias directas sobre los ecosistemas, sobre todo cuando se extiende sin control.

Desde el punto de vista de su generación, se requiere al menos tres componentes: oxígeno, combustible e ignición. No obstante, para que se transforme en un incendio y se propague, es necesario que el combustible corresponda a una alta biomasa vegetal, que exista una fuente de ignición, ya sea natural (como los rayos) o de origen antrópico, así como también que se presente una baja disponibilidad de humedad.

En la actualidad, en ecosistemas mediterráneos como los del centro-sur de Chile, la mayoría de los grandes incendios son provocados por actividad humana, accidentales o deliberadamente. Estos se originan principalmente en áreas con densidad poblacional, sin embargo, el área total que se ve afectada es mayor, pudiendo generar un gran desastre ecológico.

Su propagación depende de muchos factores, tales como la topografía, características climáticas, tipo de suelo, además de las condiciones de sequía y presencia viento. Otro aspecto relevante que debe tenerse en cuenta al considerar el riesgo de un incendio es la inflamabilidad del combustible, es decir, la proporción de vegetación seca, presencia de especies con aceites o resinas y la estructura de la vegetación, tanto en la distribución horizontal, así como la vertical dentro del ecosistema.

En un mundo cambiante, donde la frecuencia de estas emergencias aumenta por efecto de la sequía asociada al cambio climático global y a la deforestación causada por la actividad humana, pueden convertirse en una amenaza real a la biodiversidad de los ecosistemas. Por lo tanto, comprender la peligrosidad de los incendios en su frecuencia, causas y consecuencias es fundamental para lograr la sostenibilidad de los ecosistemas.

Las personas somos parte integral de los ecosistemas por lo que tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro entorno y participar activamente educando, para que las futuras generaciones protejan la biodiversidad y favorezcan el desarrollo de los sistemas ecológicos naturales.