Enap desvincula a 8 funcionarios tras detectar inconsistencias en reportes ante la SMA

El 8 de junio, la Enap informó que despidió a ocho funcionarios de la Refinería Aconcagua (Concón) tras detectar “inconsistencias en la información reportada” a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) respecto de sus obligaciones con el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Concón, Quintero y Puchuncaví. Los datos refieren a la tasa de recuperación de dióxido de azufre (SO2) en la refinación del petróleo crudo, los que habrían sido manipulados entre 2020 y 2026. Por la “entrega de antecedentes presuntamente falsos”, la SMA abrió una investigación.

Por qué es importante. Aunque las estaciones de monitoreo no detectaron en dicho período una superación de la norma que regula el SO2, sí existe un riesgo de que lo no recuperado se haya traducido en emisiones de gases. Según el Ministerio del Medio Ambiente, la exposición a dióxido de azufre en el aire produce una variedad de efectos agudos y crónicos sobre la salud de la población, particularmente sobre las personas portadoras de asma.

La estatal detectó dichas “inconsistencias”, o eventual manipulación de datos, en enero pasado, e instruyó una investigación que sigue en curso. A partir de ello, “resolvió modificar y fortalecer su estructura, especialmente en el área de cumplimiento ambiental”, lo que derivó en el despido de los trabajadores, algunos de los cuales ejercían cargos directivos, pudo confirmar Aquí Valparaíso.

Arista penal. El 29 de abril, el directorio de la Enap ingresó una denuncia en la fiscalía regional de Valparaíso “contra quienes resulten responsables”. En ella dio cuenta de una serie de hechos que podrían constituir delito, como entregar información falsa a la autoridad, o aquel previsto en el artículo 306 de la Ley de Delitos Económicos y Ambientales (2023), que refiere a incumplir “las medidas establecidas en un plan de prevención, de descontaminación o de manejo ambiental”.

Los despidos en la Refinería Aconcagua no han sido los únicos registrados en la Enap, en el último tiempo. Según dio cuenta Aquí Magallanes, y después de una serie de incidentes laborales, la estatal desvinculó el pasado 29 de mayo a cinco profesionales que ocupaban cargos directivos vinculados a la operación de la planta Posesión.