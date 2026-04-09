Guías comunitarias en la Patagonia buscan conservar biodiversidad en parques nacionales

En el sur de Chile, comunidades locales están tomando un rol activo en la protección de la biodiversidad. A través de la creación de guías de campo comunitarias, habitantes de la Patagonia buscan fortalecer el vínculo entre territorio, conocimiento y conservación en parques nacionales.

Vecinos y vecinas de Chaitén, Villa Cerro Castillo y Chile Chico impulsaron la elaboración de guías de campo comunitarias con el objetivo de rescatar el conocimiento local y promover el cuidado de los ecosistemas cercanos a los parques nacionales Pumalín Douglas Tompkins, Cerro Castillo y Patagonia.

La iniciativa fue desarrollada en el marco del programa Amigos de los Parques de Fundación Rewilding Chile, en conjunto con Fundación Chilco y CONAF. El proyecto articula ciencia, arte y saberes territoriales, integrando distintas miradas sobre el entorno natural.

Más que identificar especies

A diferencia de las guías tradicionales, el proceso incluyó talleres y actividades en terreno donde las comunidades no solo identificaron especies, sino que también registraron las relaciones entre ellas, construyendo una visión más integral de los ecosistemas.

Josefina Hepp, directora ejecutiva de Fundación Chilco, señaló que “a diferencia de las guías tradicionales, buscamos que este material represente también a quienes habitan estos territorios. Eso fortalece el sentido de pertenencia y el

cuidado del entorno”.

En la misma línea, Carolina Cerda, directora del programa de Vinculación Comunitaria de Fundación Rewilding Chile, destaca que “estas iniciativas permiten integrar el conocimiento local y fomentar una valoración más profunda de los ecosistemas, clave

para su conservación”.

Un cambio en la forma de mirar el entorno

Para quienes participaron, la experiencia significó también una transformación en la relación con su propio entorno.

“Ha sido muy gratificante. Muchas veces recorremos los senderos sin darnos cuenta de la cantidad de especies que nos rodean”, comenta Nikza Ortiz, vecina de Chaitén.

El proyecto no solo busca generar material educativo, sino también relevar el rol de las comunidades en la protección de la biodiversidad local, posicionándolas como actores clave en los procesos de conservación.

Acceso abierto y uso comunitario

Las guías de campo han sido distribuidas en distintos espacios de uso público, como bibliotecas, escuelas y juntas de vecinos en las localidades participantes, permitiendo su acceso gratuito a la comunidad.

Además, el material está disponible en accesos a los parques nacionales, donde los visitantes pueden utilizarlo mediante préstamo, fomentando así una experiencia más informada y respetuosa con el entorno.

Las versiones digitales también pueden descargarse libremente a través del sitio web de Fundación Rewilding Chile, ampliando su alcance a nivel nacional.

El desarrollo de estas guías evidencia una tendencia creciente en conservación: incorporar el conocimiento local como parte fundamental de las estrategias ambientales.

En territorios como la Patagonia, donde la biodiversidad convive estrechamente con comunidades humanas, este tipo de iniciativas busca generar un equilibrio entre uso, valoración y protección del entorno natural.