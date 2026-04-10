Polémica en Argentina por la ley que modifica la protección de los glaciares para la minería

El Senado argentino ya había aprobado el proyecto de ley en febrero de 2026, por lo que la aprobación de la Cámara de Diputados era el último obstáculo importante.

Los opositores a la reforma argumentaron que pondría en riesgo un recurso fundamental: el agua. “Sin agua, ni siquiera podemos pensar en un proyecto de crecimiento y desarrollo”, declaró la diputada Natalia de la Sota.

Pero una de las impulsoras del proyecto de ley, la congresista Nancy Picón Martínez, afirmó que la industria minera estaba siendo retratada “como si fuera un monstruo”.

“Esta ley protege los glaciares, por mucho que algunos quieran hacernos creer lo contrario”, declaró.

Tras la reforma, los glaciares y los entornos periglaciares —que pueden no estar cubiertos de hielo, pero permanecen congelados al menos parte del año— estarán protegidos por el inventario nacional Ianigla hasta que los líderes provinciales demuestren que no funcionan como reservas de agua “estratégicas”.

Protección contra la sequía

En Argentina existen 16.968 glaciares, que abastecen de agua a 36 cuencas hidrográficas en 12 provincias, donde viven siete millones de personas.

El agua proveniente del deshielo de los glaciares ayuda a mitigar el impacto de las sequías, especialmente en provincias semiáridas como Mendoza, que se están volviendo más frecuentes debido al cambio climático.