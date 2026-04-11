Alianza internacional posiciona Campus como actor clave para la conservación global de flora chilena

La visita de una delegación internacional de jardines botánicos europeos a Chile marcó un hito en la recolección de semillas de especies amenazadas, y consolida a Campus Naturaleza de la Universidad de Concepción como un actor estratégico en redes globales de conservación.

Durante la campaña, que reunió a 18 especialistas provenientes de instituciones de Noruega, Suecia, Reino Unido y Chile, se desarrollaron jornadas de trabajo en terreno orientadas a la colecta de germoplasma de flora nativa. Parte de este material será incorporado a las colecciones de Campus Naturaleza, fortaleciendo la línea de conservación ex situ y su proyección internacional.

El Director de Campus Naturaleza UdeC, Cristian Echeverría Leal, destacó que esta colaboración “representa un paso decisivo en la internacionalización del proyecto”, subrayando que no se trata solo de intercambio técnico, sino de una alianza científica de largo plazo orientada a la conservación de la flora chilena desde una perspectiva global.

En ese sentido, explicó que Chile es un hotspot de biodiversidad, con altos niveles de endemismo y muy alta vulnerabilidad frente al cambio climático, lo que refuerza la necesidad de articular redes internacionales para la generación de conocimiento aplicado y estrategias de conservación efectivas.

Metacolecciones y cooperación científica

Uno de los ejes centrales de esta colaboración es la creación de metacolecciones: sistemas coordinados entre jardines botánicos que permiten resguardar la diversidad genética de especies, a través de colecciones distribuidas en distintos países. Este enfoque busca aumentar la resiliencia de las especies frente a amenazas globales, como el cambio climático o la pérdida de hábitat.

Desde el Cambridge University Botanic Garden, Matthew Jeffery valoró el acuerdo que se firmará con Campus Naturaleza UdeC, señalando que permitirá avanzar en campañas conjuntas de recolección de semillas y en el establecimiento de colecciones representativas de flora chilena en Europa, en una en una lógica de beneficio mutuo.

Por su parte, Anneleen Kool, Directora del Jardín Botánico de la Universidad de Oslo, destacó el valor del enfoque desarrollado en Concepción, señalando que Campus Naturaleza “está ampliando el concepto de conservación ex situ al integrar ecosistemas completos y no solo especies individuales”, lo que abre nuevas oportunidades de aprendizaje para jardines botánicos tradicionales.

Un laboratorio natural con proyección global

La experiencia de Campus Naturaleza fue uno de los puntos clave de la visita. El proyecto, que integra conservación, restauración ecológica, educación ambiental y salud integral en un entorno urbano, fue valorado como un modelo innovador con potencial de replicabilidad internacional.

La coordinadora técnica del proyecto, Camila Tejo Haristoy, señaló que este intercambio fortalece el trabajo que se desarrolla desde el sur de Chile, permitiendo proyectar a Campus Naturaleza como un referente nacional e internacional en conservación y restauración ecológica, conectado con redes globales de conocimiento.

Desde la delegación, el horticultor del Jardín Botánico Ártico-Alpino de Tromsø, Kristian Nyvoll, enfatizó la importancia de conocer las especies en su hábitat natural, destacando que este tipo de experiencias permite comprender mejor sus condiciones ecológicas y avanzar en estrategias comparativas de cultivo y conservación.

Proyección internacional desde el sur de Chile

La colaboración se enmarca en los lineamientos estratégicos de Campus Naturaleza UdeC, que buscan posicionarlo como un referente en conservación de la biodiversidad y bienestar humano, articulando ciencia, territorio y comunidad con proyección global.

En un contexto de crisis climática y pérdida acelerada de biodiversidad, esta iniciativa refuerza la relevancia de la cooperación internacional como pilar clave para la conservación. Desde Concepción, Campus Naturaleza comienza así a consolidar su presencia en el escenario global, aportando conocimiento y articulación desde el sur de Chile hacia el mundo.