Quiroz cambia el tono, respalda a Grau e impulsa nuevo paquete de reformas

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz elevó el ánimo del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien reconoció que “hubiera preferido” no traspasar a los consumidores chilenos el alza de los precios internacionales de los combustibles. Sin embargo, destacó que el Gobierno optó por no recurrir al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), argumentando que no existían recursos presupuestarios suficientes y que confiaba en que, una vez terminado el conflicto, los precios retrocederían.

“Nos hubiese gustado, hubiese preferido no tener que traspasar el alza de precios internacionales a Chile. Tuvimos que hacerlo, pero no contábamos con los recursos suficientes ni con la holgura fiscal para absorber ese costo. (…) Cuando tomamos esa decisión dijimos que, una vez terminada la guerra, los precios bajarían”, señaló el secretario de Estado.

El martes, su optimismo no decayó, pese a que diputados del Frente Amplio (FA) anunciaron que, tras la acusación constitucional presentada contra el exministro Nicolás Grau, la colectividad ligada al expresidente Gabriel Boric también impulsaría un libelo en contra de Quiroz.

Frente a esa amenaza, liderada por la diputada Gael Yeomans, el ministro –que previamente había sugerido que el episodio no constituía un error– salió en defensa técnica de su antecesor. Quiroz puso en duda que el principal fundamento de la acusación contra Grau –una supuesta falla en las proyecciones económicas– tenga el peso jurídico suficiente para sustentar una acusación constitucional y, de paso, deslizó críticas al uso de este mecanismo por parte del Congreso.

“Los legisladores son soberanos y está dentro de sus prerrogativas considerar acusaciones constitucionales contra los ministros, siempre que estén debidamente fundadas y resguarden nuestro Estado de derecho. (…) Será materia de los abogados determinar si basta un error de proyección para sustentar una acusación. (…) Las proyecciones nunca son exactas en economía; eso es todo lo que puedo decir. Si ese es un argumento de la defensa, que así sea. Que las instituciones funcionen y ojalá lo hagan del mejor modo posible”, afirmó Quiroz.

Sus referencias a acusaciones “debidamente fundadas” y al deber de “velar por el Estado de derecho” no fueron bien recibidas en sectores del oficialismo. Así, en la derecha algunos interpretaron que el ministro insinuaba que esos requisitos podrían no cumplirse, poniendo en entredicho la legitimidad de la acción legislativa.

Además, su afirmación de que “las proyecciones nunca son exactas en economía” relativizó uno de los ejes centrales del libelo contra Grau: que un eventual “error técnico” podría constituir una falta grave en el ejercicio de la responsabilidad fiscal.

En los partidos oficialistas sostienen que este cambio de tono respondió a conversaciones sostenidas con La Moneda, donde se habría optado por una postura más prudente y por aprovechar el denominado “veranito de San Juan” derivado de la caída del precio internacional del petróleo. Según esa interpretación, el giro hacia una defensa técnica de las proyecciones de Grau obedecería a que en Palacio consideran posible que la acusación constitucional contra el exministro no prospere y termine, indirectamente, complicando a Quiroz.

Hacienda define su hoja de ruta legislativa: mercado de capitales y flexibilidad laboral

El episodio de la acusación constitucional ocurre mientras Hacienda y los ministerios del área económica preparan un segundo paquete de iniciativas legislativas, luego de la aprobación de la Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social –conocida como la “megarreforma”–, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico de largo plazo.

El ministro Jorge Quiroz confirmó que las prioridades del Ejecutivo serán una serie de reformas estructurales enfocadas en la modernización del mercado de capitales, la adaptabilidad del mercado laboral y el fortalecimiento de las exportaciones de servicios basados en el conocimiento.

La iniciativa más avanzada corresponde precisamente a la reforma al mercado de capitales. Según Quiroz, se trata de la segunda gran apuesta de su cartera y busca potenciar un sector con “tremendas posibilidades”, pero que ha permanecido rezagado dentro de la agenda económica.

Uno de sus ejes técnicos será la flexibilización regulatoria impulsada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Entre las medidas en estudio figura la revisión de los requerimientos de capital para la banca, con el propósito de generar un sistema financiero más dinámico y facilitar el acceso al financiamiento.

La expectativa del Ejecutivo es que esta mayor fluidez del mercado, sumada a iniciativas sobre uso de suelo y retorno de capitales, contribuya a dinamizar la actividad económica hacia el último trimestre del año.

Flexibilidad laboral y polifuncionalidad

En paralelo, el Gobierno impulsará una reforma de adaptabilidad laboral en coordinación con el Ministerio del Trabajo. Uno de los cambios más relevantes que promueve Hacienda consiste en modificar la forma de calcular la jornada de 40 horas, proponiendo que el promedio se mida sobre una base anual y no mensual.

La medida busca beneficiar especialmente a sectores con alta estacionalidad, como el turismo y la agricultura, permitiendo ajustar la carga laboral según los períodos de mayor demanda. El proyecto también incorporará normas sobre polifuncionalidad de los trabajadores, con el objetivo de aumentar la eficiencia y la capacidad de adaptación del mercado laboral frente a los desafíos de la economía moderna.

Respecto de su tramitación, el Ejecutivo aún evalúa el mecanismo legislativo más adecuado. En tal sentido, no se descarta incorporar parte de estas medidas mediante indicaciones al proyecto de Ley de Reconstrucción que actualmente se discute en el Senado, aunque también se considera la opción de ingresarlas como proyectos independientes, a fin de resguardar la coherencia técnica de cada reforma.