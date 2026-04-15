Plantas que brillan en la oscuridad: la biotecnología que podría iluminar ciudades

Una innovación que parece sacada de la ciencia ficción comienza a tomar forma en la realidad. Investigadores en China desarrollaron plantas bioluminiscentes capaces de emitir luz de manera autónoma, un avance que podría transformar la forma en que se iluminan ciudades y espacios públicos.

El desarrollo fue presentado en el Foro de Zhongguancun, en Pekín, donde se exhibieron distintas especies vegetales modificadas genéticamente para emitir luz en la oscuridad.

El proyecto utiliza técnicas de ingeniería genética que incorporan en las plantas genes responsables de la bioluminiscencia, presentes en organismos como luciérnagas y ciertos hongos. Gracias a este proceso, especies como orquídeas, girasoles y crisantemos logran generar un brillo natural sin necesidad de electricidad.

Iluminación sin consumo energético

Más allá de su impacto visual, el potencial de estas plantas radica en su uso como alternativa de iluminación de bajo consumo. Al funcionar únicamente con agua y nutrientes, podrían instalarse en parques, áreas urbanas y espacios públicos, reduciendo la dependencia de sistemas eléctricos tradicionales.

Este enfoque permitiría disminuir el consumo energético y las emisiones asociadas, integrando soluciones más limpias en el diseño urbano y en la infraestructura de ciudades que buscan avanzar hacia modelos más sostenibles.

Biotecnología con impacto transversal

El desarrollo de plantas bioluminiscentes es parte de un avance más amplio en biotecnología, disciplina que ha extendido su impacto más allá de los laboratorios.

Las mismas herramientas utilizadas en este proyecto se aplican en investigación biomédica para estudiar enfermedades a nivel celular, así como en el ámbito agrícola, donde han permitido crear cultivos más resistentes a plagas, enfermedades y condiciones climáticas adversas.

El doctor Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de ChileBio, señaló que “este tipo de desarrollos refleja cómo la biotecnología ha evolucionado desde una herramienta de laboratorio hasta una plataforma clave para enfrentar desafíos globales.

Desde la reducción del consumo energético en las ciudades hasta los avances en salud y seguridad alimentaria, estamos viendo aplicaciones concretas que pueden mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir a un desarrollo más sostenible”.

Nuevas preguntas para el futuro de las ciudades

La aparición de este tipo de tecnologías no solo abre posibilidades en términos de innovación, sino que también plantea nuevos desafíos y debates sobre el uso de organismos modificados en entornos urbanos.

En ese escenario, la biotecnología comienza a posicionarse como una herramienta clave en la búsqueda de soluciones sostenibles, donde ciencia, naturaleza y ciudad convergen en propuestas que, hasta hace poco, parecían propias de la ficción.

El desarrollo de plantas que iluminan por sí mismas es una muestra de cómo la investigación científica puede redefinir conceptos básicos del entorno urbano, abriendo la puerta a nuevas formas de habitar y diseñar las ciudades del futuro.