Descarbonización y tecnología: informe revela cómo reducir emisiones en el transporte

La descarbonización del transporte y la reducción de emisiones dejaron de ser únicamente metas ambientales para transformarse también en estrategias operativas y económicas. Así lo plantea el más reciente Informe Anual de Sostenibilidad e Impacto de Geotab, que expone cómo el análisis de datos en vehículos conectados está ayudando a organizaciones de distintos países a disminuir costos, optimizar operaciones y acelerar la transición hacia flotas eléctricas.

La empresa Geotab, especializada en transporte conectado, videotelemática y soluciones de rastreo, presentó su quinto Informe Anual de Sostenibilidad e Impacto, documento que analiza cómo distintas organizaciones están utilizando información obtenida desde vehículos conectados para avanzar en objetivos de descarbonización.

Según el reporte, los clientes de la compañía han logrado eliminar millones de litros de desperdicio de combustible, además de reducir el ralentí de vehículos hasta en un 30%, utilizando plataformas de monitoreo y análisis de datos. El informe también destaca que durante 2025 los vehículos eléctricos conectados a Geotab recorrieron más de 870 millones de millas, equivalentes a cerca de 1.400 millones de kilómetros.

La publicación sostiene que, en un contexto marcado por mayores exigencias regulatorias, costos operacionales y metas climáticas, la sostenibilidad comienza a integrarse como parte de la eficiencia operativa de las empresas.

Neil Cawse, fundador y CEO de Geotab, afirmó que “ya no necesitamos debatir entre sostenibilidad o rentabilidad, cuando se integra con un enfoque pragmático en el valor a corto plazo, la sostenibilidad es un claro impulsor de la eficiencia y la rentabilidad”.

Transporte, combustible y electrificación de flotas

El informe muestra cómo distintos sectores económicos están utilizando herramientas tecnológicas para reducir emisiones y optimizar el uso de combustible.

En Bélgica, por ejemplo, la empresa postal bpost SA reportó un ahorro de 1,6 millones de euros en combustible, equivalente a un millón de litros de diésel, gracias al uso de datos para optimizar su flota y los horarios de carga de vehículos eléctricos.

En Reino Unido, la compañía Tarmac logró disminuir en un 30% el ralentí de sus vehículos en tres meses y mejoró en un 25% el rendimiento de combustible. En Italia, Autolinee Federico redujo en un 20% el consumo de combustible y disminuyó infracciones vinculadas a conducción y tacógrafos.

El reporte también incluye experiencias en Estados Unidos, donde empresas y gobiernos locales utilizaron paneles de monitoreo y sistemas de análisis para medir reducción de emisiones y mejorar prácticas de conducción segura.

El desafío de avanzar hacia emisiones netas cero

Uno de los puntos centrales del documento es el avance de Geotab en sus propias metas de reducción de emisiones.

La empresa informó una disminución interanual de 42,5% en emisiones de alcance 2 —relacionadas con consumo energético— y una reducción de 14% en emisiones de alcance 3, vinculadas principalmente a proveedores y cadena de valor.

Además, la compañía indicó que mantiene el objetivo de reducir en un 50% sus emisiones absolutas para 2030 y alcanzar emisiones netas cero en 2040 bajo el compromiso internacional The Climate Pledge.

El informe también menciona la publicación de su primer reporte de divulgación climática alineado con estándares internacionales y la implementación de programas de reciclaje de dispositivos electrónicos, que en 2025 permitieron reciclar más de 8.500 libras de equipos.

Tecnología y sostenibilidad empresarial

La electrificación de flotas y el monitoreo de datos aparecen cada vez más vinculados a las estrategias corporativas de sostenibilidad.

El documento plantea que la combinación entre tecnología, análisis de comportamiento de conducción y eficiencia energética puede traducirse tanto en reducción de emisiones como en disminución de costos operativos.

En paralelo, Geotab informó inversiones orientadas a promover la movilidad eléctrica dentro de la propia compañía, incluyendo subsidios para la compra de vehículos eléctricos, estaciones de carga gratuitas y programas de transporte compartido de cero emisiones para viajes laborales.

Un escenario marcado por las metas climáticas

El reporte se publica en medio de crecientes presiones internacionales para acelerar la reducción de emisiones asociadas al transporte, uno de los sectores con mayor impacto en gases de efecto invernadero.

En ese contexto, herramientas vinculadas a datos, telemática y electrificación comienzan a posicionarse como parte de las estrategias utilizadas por empresas y gobiernos para avanzar hacia objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética.

El Informe de Sostenibilidad e Impacto 2025 de Geotab fue elaborado bajo estándares de la Global Reporting Initiative (GRI) y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero.