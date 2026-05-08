“Sin transmisión suficiente, la energía limpia y más económica no llega donde se necesita”

En un contexto de acelerada transformación del sistema eléctrico, se realizó ante más de 400 asistentes una nueva edición del ciclo de seminarios “Conversaciones que Conectan”, instancia que reunió a autoridades, expertos internacionales y líderes del sector energético para analizar los principales desafíos que enfrenta la transición energética en Chile, con especial énfasis en la seguridad y resiliencia del sistema eléctrico.

El encuentro, titulado en esta oportunidad “Transición energética segura: Tecnología y resiliencia para la red del futuro”, contó con la participación de la ministra de Energía, Ximena Rincón, y tuvo como expositor a Andrew Phillips, vicepresidente de Infraestructura de Transmisión y Distribución de EPRI (Electric Power Research Institute), organización internacional líder en investigación aplicada al desarrollo de sistemas eléctricos.

En este contexto, los participantes coincidieron en que el país enfrenta una etapa crítica en la que será clave fortalecer la transmisión, mejorar la coordinación e incorporar tecnologías y almacenamiento para asegurar el suministro eléctrico, ante una creciente electrificación y mayor demanda que exigen un sistema más robusto y flexible.

Mirada internacional: tecnología y resiliencia

El conversatorio relevó los avances y desafíos de la política energética nacional, así como la importancia de contar con un sistema eléctrico seguro y confiable para sostener el desarrollo del país en el largo plazo. “No hay salud, seguridad, educación, ni comercio posible sin energía”, sostuvo la ministra Ximena Rincón.

Asimismo, la autoridad valoró los avances de Chile en energías limpias, pero advirtió que el principal desafío es asegurar su correcta integración: “No basta con incorporar más energías renovables, sino que tenemos que asegurar que esa energía pueda ser integrada, transmitida, almacenada y operada con estabilidad”, señaló. En ese contexto, subrayó el rol crítico de la infraestructura, indicando que “la transmisión es tan importante, no es solo una obra de infraestructura, es una condición para que la transición ocurra efectivamente”, y que hoy “el almacenamiento dejó de ser una tecnología futura. Hoy es una necesidad del sistema”.

Finalmente, enfatizó que la seguridad energética y la descarbonización deben avanzar de forma conjunta para garantizar un sistema confiable y sostenible.

A su vez, Arturo Le Blanc, gerente general de Transelec, planteó que “en Chile hace falta mayor infraestructura de transmisión. Cuando hablamos de que la transmisión es necesaria para la transición energética y de que aún falta infraestructura para lograr traspasar los beneficios de las energías renovables a todos los clientes finales, podemos hablar de aquellas zonas que tienen hoy desacople de líneas que les permitan recibir energía más económica”.

Por su parte, Andrew Phillips, el experto del EPRI (Electric Power Research Institute), abordó los principales desafíos estructurales que enfrentan los sistemas eléctricos a nivel global en el contexto de una “década de cambio”, marcada por una combinación de factores como el aumento de eventos climáticos extremos, la masificación de las energías renovables, la electrificación del transporte y el crecimiento acelerado de la demanda energética impulsada por la inteligencia artificial y la industrialización.

En este escenario, enfatizó que la industria enfrenta una “tormenta perfecta”, ante lo cual planteó tener en cuenta tres aspectos centrales: mejorar la resiliencia, incrementar la capacidad de transmisión y extender la vida de activos existentes.

“Estamos entrando en una década de cambio donde los sistemas eléctricos enfrentan una combinación inédita de presiones: más eventos climáticos extremos, una rápida expansión de las energías renovables y un crecimiento acelerado de la demanda. Esto nos obliga a repensar la red no solo para hacerla más resiliente y confiable, sino también para expandirla y modernizarla, aprovechando las nuevas tecnologías disponibles”, sostuvo Phillips.

Panel de conversación

El encuentro continuó con un panel de conversación en el que participaron representantes del ámbito público y privado, incluyendo a Jorge Vargas (vicepresidente de operaciones de Transelec), Ramón Castañeda (director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional), Paola Hartung (directora de Asuntos Regulatorios AES Andes), Javier Tapia (director ejecutivo de Transmisoras de Chile) y Carlos Suazo (director ejecutivo consultora SPEC).

En la conversación, los participantes coincidieron en que la transición energética está generando una creciente complejidad operativa para el sistema eléctrico, lo que obliga a avanzar no solo en nueva infraestructura, sino también en la adaptación y fortalecimiento de los activos existentes. En ese contexto, Jorge Vargas, vicepresidente de Operaciones de Transelec, señaló que el desafío actual es “ir adaptando lo actual y también ir agregando más activos y más transmisión para evitar estas congestiones y hacer un sistema más resiliente”.

Vargas explicó que tras el apagón registrado este el año pasado, la compañía realizó un análisis profundo apoyado en experiencias internacionales, incorporando medidas inmediatas y estructurales para fortalecer la operación de la red. “Hemos incluido soluciones de corto plazo y también algunos elementos estructurales que no solamente están basados en la experiencia chilena, sino que también en la experiencia europea”, afirmó. El ejecutivo destacó a su vez que la creciente incorporación de nuevas tecnologías está elevando la complejidad del sistema eléctrico y obligando a una adaptación permanente de la operación, agregando que hoy “la necesidad de observar la red es mucho más alta para que permita anticiparnos a fenómenos como estos”.

Por su parte, Javier Tapia, director ejecutivo de Transmisoras de Chile, planteó la necesidad de acelerar la modernización regulatoria para responder al ritmo de transformación tecnológica que vive la industria. “La red es una sola y los cambios en materia de redes deben ser pensados como una gran política pública”, sostuvo. En la misma línea, Paola Hartung, directora de Asuntos Regulatorios de AES Andes, advirtió que el sistema enfrenta el desafío de incorporar nuevas tecnologías “en paralelo a la operación o a la seguridad tradicional que contiene nuestro sistema eléctrico”.

Asimismo, Carlos Suazo, director ejecutivo de la consultora SPEC, enfatizó la necesidad de preparar la infraestructura para escenarios cada vez más exigentes, afirmando que “tenemos que comenzar a pensar en infraestructuras que se deben diseñar no solo para los casos esperados, sino que también para enfrentar eventos extremos”. Finalmente, Ramón Castañeda, director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, destacó el rápido avance de tecnologías como el almacenamiento energético, indicando que las baterías “ya no son una tecnología inicial o marginal, sino que están participando fuertemente de la operación”.