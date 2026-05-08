Resultados parciales en Reino Unido: cae el laborismo y asciende la ultraderecha

Los primeros resultados de las elecciones municipales y regionales celebradas en Reino Unido confirmaron un fuerte retroceso para los dos partidos tradicionales y un importante ascenso de la ultraderecha liderada por Nigel Farage.

Con poco más del 20% de los votos escrutados en Inglaterra, el Partido Laborista del primer ministro Keir Starmer aparecía como uno de los grandes perdedores de la jornada, dejando hasta ahora 258 escaños municipales en el camino.

Los conservadores tampoco lograban evitar el castigo electoral y registraban una pérdida de 158 asientos.

En contraste, el gran ganador parcial es Reform UK, colectividad fundada por Nigel Farage tras el Brexit y heredera política del antiguo Brexit Party.

La tienda ultraderechista suma hasta ahora 382 escaños, muy por encima de los dos que controlaba previamente, consolidándose como la principal fuerza que capitaliza el descontento ciudadano frente a la situación económica y migratoria del país.

Inflación, altos impuestos y el debate sobre inmigración aparecen entre los factores que explican el avance del partido de Farage, cuyos resultados ya son descritos por medios británicos como “espectaculares”.

Tras conocerse los primeros cómputos, Farage celebró el desempeño de su colectividad y aseguró que su movimiento llegó para quedarse. “Somos el más nacional de todos los partidos, presentes en todas partes y estamos para quedarnos. ¡Lo mejor está por venir!”, afirmó.

El líder de Reform UK incluso ironizó sobre la baja popularidad del primer ministro británico. “Me sentiría muy triste de verlo partir, Starmer es la mejor baza que tenemos”, dijo entre risas.

Por su parte, Keir Starmer compareció públicamente para asumir el revés electoral, aunque descartó cualquier posibilidad de dimisión. “No pienso dimitir y hundir al país en el caos”, afirmó.

El líder laborista insistió en que fue elegido para gobernar durante cinco años y aseguró que completará su mandato iniciado en 2024. “A mí me eligieron para un mandato de cinco años y pienso completarlo”, sostuvo.

Pese a ello, reconoció que el resultado refleja el malestar de parte importante del electorado y una demanda de cambios más profundos.

La situación podría complicarse aún más para el laborismo, ya que el conteo de votos en Escocia y Gales recién comenzaba y las proyecciones anticipaban nuevos retrocesos para la colectividad oficialista.

En Escocia, se espera un triunfo del Partido Nacional Escocés (SNP), mientras que en Gales las proyecciones apuntan a una disputa entre Reform UK y los nacionalistas de Plaid Cymru.

En caso de que el SNP consiga mayoría absoluta en el Parlamento escocés, volvería a instalarse el debate sobre un nuevo referéndum de independencia frente al Reino Unido.