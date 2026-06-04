Campus Naturaleza: tres años de sembrar un futuro posible

Hace tres años, Campus Naturaleza Universidad de Concepción nació con una convicción profunda: que la biodiversidad no podía seguir siendo entendida como un asunto lejano, aislado de la vida cotidiana de las personas. En el actual contexto de triple crisis planetaria, asumimos el desafío de construir un proyecto universitario capaz de integrar conservación, restauración ecológica, educación ambiental y bienestar humano en un mismo espacio.

Hoy, al conmemorar este tercer aniversario, miramos el camino recorrido con satisfacción, pero con responsabilidad. Campus Naturaleza no es solo un proyecto ambiental. Es la expresión concreta del compromiso de la Universidad de Concepción con la sustentabilidad, la conservación de la biodiversidad, el conocimiento interdisciplinario y el servicio público. En sus 186 hectáreas, ubicadas junto al campus patrimonial UdeC, hemos comenzado a proteger ecosistemas de alto valor ecológico, restaurar áreas degradadas, generar evidencia científica, formar nuevas capacidades y acercar a la comunidad a una experiencia directa con la naturaleza.

Los avances son significativos. Hemos definido áreas estratégicas para la conservación in situ, la conservación ex situ y la restauración ecológica. Hemos documentado especies nativas y amenazadas que habitan este territorio, impulsado monitoreos de biodiversidad, iniciado la implementación de colecciones vivas de especies prioritarias como ruil, hualo y roble de Santiago, y proyectado un futuro jardín botánico con estándares internacionales. También hemos desarrollado programas de educación ambiental biocultural, ciencia ciudadana, formación de monitores y experiencias de salud integral, como los baños de bosque, que demuestran que el contacto con la naturaleza tiene un impacto real en el bienestar de las personas.

Pero quizás uno de los principales logros ha sido instalar una idea: que una universidad puede ser mucho más que un espacio de formación e investigación. Puede ser también un actor activo en la regeneración de los paisajes, en la protección del capital natural y en la creación de nuevas formas de convivencia entre la ciudad y sus ecosistemas. Campus Naturaleza nos recuerda que la infraestructura del futuro no será solo gris; deberá ser también ecológica, viva, inclusiva y capaz de sostener la vida.

Los desafíos que vienen son mayores. Debemos avanzar hacia la implementación del Plan Maestro, consolidar alianzas nacionales e internacionales y asegurar los recursos necesarios para su desarrollo de largo plazo. También será clave extender la restauración ecológica no solo en bosques si no también en sistemas acuáticos, ampliar las capacidades de investigación aplicada, robustecer el futuro jardín botánico, fortalecer la educación ambiental y proyectar la salud integral como una línea de trabajo basada en evidencia científica.

En esta nueva etapa, Campus Naturaleza debe consolidarse como un laboratorio vivo de sustentabilidad territorial. Un espacio donde la ciencia dialogue con las comunidades; donde la restauración no sea solo una intervención ecológica, sino también una experiencia educativa y cultural; donde la conservación no se mida únicamente por las especies protegidas, sino también por la capacidad de transformar la forma en que nos relacionamos con la naturaleza.

El tercer aniversario no marca un punto de llegada. Marca el inicio de una fase más exigente y estratégica. Lo que hemos construido hasta ahora permite demostrar que es posible proyectar, desde Concepción, un modelo universitario único, con pertinencia local y alcance global. Un modelo que reconoce que la salud de los ecosistemas y la salud de las personas son inseparables.

Campus Naturaleza es, en ese sentido, una promesa y una responsabilidad. Una promesa con las futuras generaciones, que tienen derecho a habitar territorios más resilientes, biodiversos y justos. Y una responsabilidad institucional, porque la Universidad de Concepción tiene la capacidad, la historia y el conocimiento para liderar respuestas concretas frente a los grandes desafíos socioecológicos de nuestro tiempo.