Día Mundial del Medio Ambiente: mucho más que una conmemoración

Este 5 de junio conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente, instaurado por las Naciones Unidas en 1972, en el marco de la histórica Conferencia de Estocolmo, considerada el primer gran encuentro internacional dedicado a los desafíos ambientales. Desde entonces, esta fecha busca generar conciencia global sobre la urgencia de proteger la naturaleza y promover acciones sostenibles que resguarden el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Más de cinco décadas después, esa urgencia no solo permanece vigente, sino que se ha vuelto cada vez más evidente. El reciente informe conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), titulado Extreme Heat and Agriculture, advierte que el calor extremo se ha convertido en una de las amenazas más graves para la agricultura a nivel global. Sus efectos ya son visibles: disminución de cultivos, pérdida de productividad ganadera, escasez hídrica, deterioro de ecosistemas y crecientes riesgos para millones de trabajadores agrícolas expuestos a temperaturas extremas.

Las consecuencias de este fenómeno van mucho más allá del ámbito productivo. El informe advierte, por ejemplo, que cultivos esenciales como el trigo y el maíz, ya muestran importantes caídas en su rendimiento producto del aumento sostenido de las temperaturas. Esto impacta directamente la disponibilidad de alimentos y la estabilidad de numerosas comunidades que dependen de los recursos naturales para subsistir. El deterioro ambiental, por tanto, ya no puede entenderse como un problema lejano o exclusivamente ecológico, sino como una amenaza concreta para la calidad de vida de las personas.

El desafío es particularmente relevante para países como Chile, donde la agricultura, los recursos hídricos y numerosos territorios rurales dependen profundamente del equilibrio ambiental. Adaptarse a los nuevos escenarios climáticos requerirá innovación, políticas públicas integradas y una mirada de largo plazo, pero también una comprensión más profunda de nuestra relación con la naturaleza y de la responsabilidad compartida que existe en su protección.

El Día Mundial del Medio Ambiente representa, más que una conmemoración simbólica, una oportunidad para reconocer que protegerlo es una necesidad urgente, ya que significa resguardar el equilibrio natural que sostiene la vida en el planeta y del cual dependen no solo nuestras sociedades, sino también todas las formas de vida que habitan este planeta.