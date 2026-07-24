Proyecto “escucha su corazón” de Urruticoechea sería más duro que leyes de referencia en EEUU

El proyecto “Escucha su corazón”, presentado recientemente en el Congreso, es inédito por la dureza de sus disposiciones a nivel mundial.

El Mostrador comparó la propuesta con las legislaciones de los estados de Estados Unidos citados como referencia en el propio proyecto y concluyó que la iniciativa chilena va mucho más allá de lo que esas normas establecen.

El punto clave es el siguiente: en algunos estados estadounidenses, principalmente los más conservadores, existen normas que obligan al prestador de salud a hacer audible la actividad cardíaca fetal antes de un aborto. Sin embargo, en todos esos casos la paciente puede negarse a escucharla.

Es decir, según la documentación revisada por El Mostrador, no existe una ley estatal vigente en Estados Unidos que condicione la prestación a que la mujer escuche efectivamente el latido cardíaco o que la obligue a hacerlo, como plantea el proyecto presentado en Chile.

Si quieres entender mejor cuál es la normativa vigente hoy en Chile, cuáles son los derechos y los deberes de los pacientes y la red de salud en la actualidad y qué ocurre en el concierto mundial, revisa este Punto por Punto de El Mostrador.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>