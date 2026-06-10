Proyectan aporte de $39 mil millones anuales para Viña del Mar por renovación urbana de Las Salinas

Un total de $38.994 millones de pesos anuales durante 13 años es el aporte proyectado a las arcas municipales de Viña del Mar que estima el estudio desarrollado por el Observatorio de Ciudades UC (OCUC), al considerar derechos de edificación, patentes comerciales y contribuciones asociadas a la futura operación del barrio.

El análisis, terminado en mayo de 2026, estima que los ingresos municipales vinculados al proyecto podrían aumentar desde aproximadamente $267 millones durante el primer año hasta $5.377 millones anuales al año 13, impulsados principalmente por la actividad económica permanente que se desarrollaría en el sector.

La investigación fue elaborada por Observatorio, especialista en estudios urbanos, a partir de una Matriz Insumo-Producto regional para Valparaíso, construida sobre la base de información proveniente del Banco Central de Chile, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y antecedentes de la visión urbana proyectada por Las Salinas.

Según el estudio, los impactos económicos asociados al proyecto se producirían tanto durante la etapa de construcción como en la futura operación del barrio, considerando actividades comerciales, hoteleras, de servicios, oficinas y espacios residenciales que ingresarían progresivamente en régimen.

Para estimar estos efectos, el análisis incorporó impactos directos, indirectos e inducidos, incluyendo no sólo la actividad propia del proyecto, sino también los encadenamientos productivos asociados a proveedores, contratistas y al consumo generado por trabajadores y hogares.

Recuperación urbana

Uno de los principales hallazgos del estudio que destaca el gerente inmobiliario de Las Salinas, Ernesto Hevia, “es que la transformación del sector podría generar actividad económica sostenida durante más de una década, combinando recuperación ambiental, desarrollo urbano y creación de nuevas oportunidades para la ciudad”.

En esa línea, el análisis del OCUC distingue dos ciclos complementarios: primero, la inversión asociada a la construcción del proyecto y, el segundo, la operación acumulativa del futuro barrio, a medida que entren en funcionamiento nuevas actividades económicas y servicios.

De acuerdo con los investigadores de la UC, este tipo de procesos de regeneración urbana tiene la capacidad de generar efectos que trascienden la intervención física del terreno, contribuyendo a dinamizar economías locales y fortalecer la base productiva de las ciudades.