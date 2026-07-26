Instituto echa a militante libertario tras polémico video contra niños autistas

Un instituto económico libertario anunció este domingo el despido de uno de sus integrantes en medio de un polémico video contra niños autistas.

Específicamente, el Instituto Mises Cono Sur informó que “ha iniciado el proceso de desvinculación de Ítalo Omegna de sus funciones como Director de Vinculación”.

“Esta decisión responde a hechos que resultan incompatibles con los principios, estándares de conducta y valores que orientan nuestro trabajo. Como institución, reafirmamos que nuestra misión, credibilidad y compromiso con la protección de la infancia están por sobre cualquier consideración individual”, indicó.

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En el citado video, Omegna, uno de los asesores del Partido Nacional Libertario (PNL), entrega distintos regalos a otro hombre mientras realiza una serie de “bromas” de connotación sexual, informó radio Biobio.

“Este es su favorito, el que estábamos esperando. No encontré el tamaño que te gusta, sé que te gustan más grandes pero es de la edad”, dice mientras le entrega una muñeca de juguete.