Resiliencia energética: hacia un futuro limpio

La transición energética justa requiere más que nuevas fuentes renovables: necesita redes de transmisión de energía eléctrica robustas que aseguren que la energía limpia llegue de manera confiable a los hogares, comercios e industrias. La resiliencia energética es, por tanto, el pilar que sostiene el desarrollo de la economía de Chile en un contexto de fuerte competencia, creciente demanda y urgencia climática.

En nuestro país, la electrificación avanza con fuerza. Se proyecta que la demanda eléctrica podría duplicarse hacia 2040, impulsada por la integración de energías renovables y el desarrollo de industrias electrointensivas. Pero este crecimiento solo será sostenible si contamos con una infraestructura de transmisión capaz de conectar territorios, optimizar recursos y garantizar la calidad de suministro. Las redes son la columna vertebral de un sistema energético descarbonizado, justo, eficiente y seguro, que atrae inversiones: sin ellas, la energía no fluye y el desarrollo económico se ralentiza.

En Redinter lo sabemos bien. Durante una década hemos desarrollado y operado infraestructura de transmisión en el norte de Chile, contribuyendo de forma decisiva al desarrollo de las energías renovables y fortaleciendo un sistema que se ha vuelto cada vez más complejo. Hoy, nuestro Plan Estratégico 2026-2029 reafirma este compromiso: las redes eléctricas son habilitadores clave para una transición ecológica justa, que contribuya a la cohesión territorial y social, y al desarrollo del tejido industrial, facilitando la electrificación de la economía. Nuestra prioridad es seguir impulsando la innovación, digitalización y nuevas técnicas de monitoreo en tiempo real para garantizar la calidad del servicio, a la vez que optimizamos la eficiencia de nuestras operaciones.

La transición energética no depende solo de grandes proyectos. Se construye optimizando lo que ya existe: redes más inteligentes, infraestructuras más eficientes y un desarrollo de infraestructuras que sitúen la sostenibilidad en el centro. Ese es el desafío que asumimos en Redinter, y el compromiso que guía nuestro trabajo en Chile desde hace 10 años.