Escasez de agua: cómo proteger las aguas subterráneas

Las lluvias registradas en algunas regiones durante abril y mayo de 2026 no lograron reponer la humedad perdida en las capas más profundas del suelo en Alemania. Así lo demuestra el actual monitor de sequíadel Centro Helmholtz de Investigación Ambiental.

Tras una ola de calor extrema a finales de junio, Europa vuelve a tener temperaturas muy altas, lo que perjudica a las aguas subterráneas, que en principio son como un gigantesco depósito para el agua de lluvia.

Las aguas freáticas constituyen casi la mitad del agua potable del mundo. Sobre todo en las regiones áridas, suelen ser la única fuente de agua. En Alemania, más del 70 por ciento del agua potable se obtiene de aguas subterráneas.

Nivel de agua subterránea desciende en todo el mundo

En la actualidad se extrae más del triple de agua subterránea que hace 50 años, razón por la que disminuye su nivel mundialmente. En muchas regiones, es incluso necesario perforar pozos cada vez más profundos para acceder al agua.

En países con precipitaciones relativamente altas, como Alemania, las aguas freáticas también bajan por el cambio climático, sequías más frecuentes y el uso cada vez más intensivo del suelo. Las reservas de agua subterránea en el suelo solo pueden reponerse si se filtran suficientes precipitaciones.

Cuando se extrae más agua de la que se puede reponer, se habla de sobreexplotación de las aguas subterráneas. Más de dos mil millones de personas y el 40 por ciento de la producción agrícola mundial dependen de reservas de agua subterránea sobreexplotadas. A esto se suma que el cambio climáticoestá agravando el problema, ya que llueve con menos frecuencia en muchas regiones, y durante las lluvias intensas, el suelo no puede absorber suficiente agua. El terreno se impermeabiliza cada vez más.

Almacenamiento para combatir inundaciones y sequías

Un equipo de investigación liderado por el hidrogeólogo Thomas Baumann, de la Universidad Técnica de Múnich (TUM), ha desarrollado una planta piloto. El sistema de “Almacenamiento Inteligente de Aguas Pluviales” se ubica en una región montañosa de cultivo de lúpulo, a unos 60 kilómetros al norte de Múnich.

Las fuertes lluvias en la zona provocan inundaciones frecuentes. Al mismo tiempo, se utiliza una gran cantidad de agua subterránea para consumo humano y regadío. “Nuestra idea era combinar la protección contra inundaciones y la prevención de sequías”, explica la ingeniera ambiental Lea Augustin, de la TUM (ver gráfica).

El agua subterránea no se evapora

Windhoek, la capital de Namibia, también aprovecha de forma estratégica el agua subterránea, ya que la ciudad está ubicada en tierras áridas sin apenas precipitaciones.

La capital, ya en 1968, fue una de las primeras ciudades del mundo en tratar las aguas residuales para su uso como agua potable, y desde 2002, también cuenta con pozos de infiltración. Estos bombean agua tratada al subsuelo. El agua proviene de embalses, algunos situados a cientos de kilómetros de distancia, y de aguas residuales tratadas. La ventaja es que el agua subterránea apenas se evapora.

California depende del acuífero

En todo el mundo, existen otros métodos para aumentar los acuíferos, como la recarga gestionada de acuíferos” o MAR, por sus siglas en inglés. Por ejemplo, el exceso de agua de lluvia o de inundación se canaliza hacia zanjas o grandes cuencas. Desde allí, se filtra lentamente al subsuelo. Este método es más económico que los sistemas técnicos, pero requiere mucho espacio. Además, el agua tarda más en llegar al acuífero.

Estos depósitos de recarga existen en muchos lugares del mundo, como a lo largo del río San Gabriel en el área metropolitana de Los Ángeles, California, estado afectado por la sequía. La autoridad estatal de recursos hídricos declaró a DW que solo en 2023 se derivaron más de cinco mil millones de metros cúbicos de agua hacia los acuíferos.

¿Inundar los campos para aumentar niveles de agua subterránea?

Otra opción es la inundación selectiva de tierras agrícolas cuando existe riesgo de inundación. Esto permite interceptar el agua de la inundación y canalizarla hacia el agua subterránea. La ventaja: la tierra puede seguir utilizándose para la agricultura una vez que el agua se haya filtrado.

Dado que las tierras cultivables y los pastos representan alrededor del 40 por ciento de la superficie terrestre mundial, este método tiene un gran potencial.

La propia naturaleza también puede ayudar, por ejemplo, revitalizando los ríos. Estos pueden expandirse durante las inundaciones. Se crean canales laterales poco profundos y pozas que absorben el agua de la inundación.

Extracción directa de agua subterránea de ríos o lagos

En Alemania, el agua potable se obtiene a menudo de forma indirecta de los ríos, mediante la filtración ribereña. Los pozos se ubican cerca de ríos o lagos.

Al bombear el agua subterránea, se crea una presión negativa. El agua del río fluye hacia el subsuelo, filtrándose de manera natural. Más de la mitad del agua potable de Berlín se obtiene con este método (ver gráfica).

En regiones áridas, como Kenia, se construyen pequeñas represas de arena en varios puntos de los ríos. Estos embalses están diseñados para retener la arena que arrastran los ríos durante la temporada de lluvias. La capa de arena actúa como un acuífero adicional: el agua puede filtrarse rápidamente al agua subterránea a través de los espacios que hay entre los granos de arena.