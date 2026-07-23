“El Panda” queda en prisión preventiva tras ser formalizado por disparar contra carabineros

El 9° Juzgado de Garantía decretó este jueves la prisión preventiva de “El Panda”, imputado por el delito de homicidio frustrado luego de disparar contra funcionarios de Carabineros durante un control preventivo realizado el pasado 17 de julio en la comuna de Lo Espejo.

En la misma audiencia también fueron formalizadas dos personas acusadas de encubrir al imputado mientras permanecía prófugo, quienes igualmente quedaron sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva.

La Fiscalía Metropolitana Sur informó que el tribunal decretó “la prisión preventiva del autor y dos encubridores del homicidio frustrado de dos carabineros registrado en Lo Espejo”, agregando que a ellos se suma “otro encubridor privado de libertad desde el martes”.

Este último imputado había sido detenido previamente en el marco de la investigación y fue formalizado el miércoles, ocasión en que también quedó en prisión preventiva.

Según los antecedentes de la investigación, “El Panda”, de 20 años, permaneció prófugo desde el 17 de julio, cuando abrió fuego contra funcionarios policiales que realizaban un control preventivo de identidad.

De acuerdo con la Fiscalía, el imputado extrajo un arma de fuego equipada con un cargador extendido y disparó contra tres carabineros. Dos de ellos resultaron heridos y debieron ser trasladados en helicóptero hasta el hospital institucional para recibir atención médica.

El fiscal jefe de Delitos Violentos de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Christian Toledo, indicó además que el imputado mantenía dos órdenes de detención vigentes al momento del ataque.

Una correspondía al cumplimiento de una condena por homicidio frustrado y porte ilegal de arma, emanada del Tercer Juzgado de Garantía de Santiago. La segunda había sido emitida por el Décimo Juzgado de Garantía por una causa relacionada con lavado de activos.

La captura de “El Panda” se concretó este miércoles durante un operativo policial realizado en un domicilio de Lo Espejo, donde se mantenía oculto tras permanecer varios días evadiendo a la policía.