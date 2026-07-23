Economista Gabriela Clivio proyecta impacto de la megarreforma en empleo en seis meses

La economista, académica y socia de Vios Consulting, Gabriela Clivio, sostuvo que los efectos económicos de la megarreforma podrían comenzar a reflejarse en un plazo de seis meses, especialmente a través de un aumento de la inversión y una mejora en el mercado laboral.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, la especialista abordó las expectativas sobre la iniciativa, que deberá esperar hasta agosto para continuar su tramitación luego de que el Gobierno retirara la urgencia al no contar con los votos necesarios en el Senado para aprobar las compensaciones a los municipios por la exención de contribuciones.

Consultada sobre cuándo podrían apreciarse los resultados de la reforma, Clivio respondió que “en seis meses tendrías que ya… se tienen que materializar, uno ya tiene que empezar a ver los efectos de esta reforma”.

La economista reconoció que existe impaciencia respecto del desempeño de la economía durante este año, pero llamó a considerar que los cambios requieren tiempo para consolidarse.

“Las inversiones que se van a empezar a materializar en diferentes sectores, sobre todo con lo que tiene que ver con inversiones de montos mayores, que son inversiones en proyectos de más largo plazo”, explicó.

A su juicio, ese proceso depende de que exista estabilidad regulatoria y confianza para quienes deciden invertir.

“Lo que necesito para esos proyectos de más largo plazo es que tú, de alguna forma, como país, me des un marco donde tú me digas: ‘Mira, yo no te voy a cambiar las reglas del juego'”, afirmó.

Clivio planteó que una mayor inversión también debería tener efectos sobre el empleo.

“Eso debiera también chorrear en una dinamización a nivel de mercado laboral”, señaló, agregando que ese es uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente la economía.

Respecto de la posibilidad de que el desempleo baje al 6% durante la actual administración, la académica estimó que ese objetivo es poco probable.

“No creo que lleguemos al fin de este gobierno a conseguir la meta del 6% de desempleo”, sostuvo.

En cambio, consideró que una tasa cercana al 7% sería un resultado positivo. “Yo creo que si estamos en 7%, tenemos que estar contentos”, concluyó.