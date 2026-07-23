Quiroz a alcaldes que critican megarreforma: “Si prefieren que no se compense, no se compensa”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió este jueves a los cuestionamientos de alcaldes de oposición por la fórmula de compensación del Fondo Común Municipal contemplada en la megarreforma y defendió la propuesta impulsada por el Ejecutivo.

“Si los alcaldes prefieren que no se compense, no se compensa no más”, afirmó el secretario de Estado, al ser consultado por las críticas que ha generado el mecanismo acordado para compensar a los municipios por la exención de contribuciones.

Las declaraciones se producen un día después de que el Senado aplazara la votación final de la megarreforma, luego de que el Gobierno no lograra reunir los votos necesarios para aprobar el artículo relacionado con las compensaciones municipales.

Pese a ello, Quiroz descartó que el episodio represente un revés para el Ejecutivo. “En ningún caso es un fracaso. Se tuvo este tropiezo en el Senado, donde el comité de la UDI pidió la postergación y bueno, se postergó hasta después de la semana distrital”, sostuvo.

El ministro agregó que el aplazamiento no altera el avance general del proyecto. “No lo veo como fracaso y de hecho, mirando hacia adelante la verdad es que es un artículo que se apruebe o no se apruebe, lo importante es que está aprobada la reforma”, señaló.

Respecto de la controversia surgida por el conteo de votos durante la sesión del Senado, Quiroz evitó atribuir responsabilidades.

“Ese detalle de quien cuenta o no cuenta no lo tengo yo. Lo importante es que se aprobó en la comisión, se aprobó en la Cámara y que va a ser aprobado en el Senado”, indicó.

Añadió que “este es un tema de trabajo de equipo y no me corresponde a mí decir quién contó, pero nos encontramos con la situación de algunos viajes previstos a última hora y ocurrió lo que ocurrió”.

El titular de Hacienda también confirmó que el Ejecutivo presentará vetos a la megarreforma, adelantando que uno de ellos eliminará la norma que pone fin al anatocismo, decisión que, según explicó, responde a los informes técnicos elaborados por el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero.