Vicepresidente Anglo American: “El valor de la compañía no solo se mide en su desempeño productivo”

Más del 90% de agua reutilizada, 17 mil empleos soportados y 19 mil estudiantes beneficiados, son solo algunos de los datos relevados por Anglo American en materia ambiental, social y de gobernanza, en su reciente informe que recopila su gestión durante 2025.

En entrevista con Juan Pablo Schaeffer, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Anglo American, el ejecutivo profundiza en los principales resultados del informe, los desafíos que marcaron 2025 y la forma en que estos avances se integran a su estrategia para seguir impulsando una minería responsable y generando valor en los territorios donde opera.

¿Por qué es importante para ustedes dar a conocer los resultados de su gestión en materia ASG?

Esto nace de una convicción clara: el valor de nuestra compañía no se mide solo en su desempeño productivo, sino en su capacidad de generar impactos sostenibles en los territorios donde operamos, con la seguridad de las personas como valor que guía cada decisión. Al cierre de cada año, hacemos el ejercicio de recopilar, revisar y chequear todo lo realizado y, por supuesto, eso incluye lo realizado en materia Ambiental, Social y de Gobernanza. Y los resultados nos enorgullecen y nos ratifican que estamos en el camino correcto.

El último año fue un ejercicio de resultados sólidos en materia de sustentabilidad para la compañía. Estabilizamos nuestras faenas, alcanzamos niveles de reutilización de agua superiores al 90% y avanzamos con determinación hacia nuestra meta de dejar de usar agua fresca en Los Bronces a 2030. También seguimos contribuyendo en materia de salud, empleabilidad y educación, y seguimos profundizando nuestro relacionamiento con los distintos públicos de interés, siempre basado en la transparencia y la honestidad.

Algunos de los hitos que más relevan están relacionados a la gestión hídrica. ¿En qué consistieron estos avances?

Nuestra meta inicial era reducir en 50% la extracción de agua fresca en zonas de escasez hídrica hacia 2030, y, en 2025, ya alcanzamos una reducción de 51%. Esto no es un logro puntual de un año, sino el resultado de un trabajo sostenido: hoy, en nuestras operaciones, reutilizamos más del 90% del agua que requerimos para producir cobre, y sigue avanzando nuestro acuerdo con Aguas Pacífico para incorporar agua desalada al proceso productivo de Los Bronces, lo que nos permitirá cubrir más del 45% del requerimiento hídrico de la operación y, además, poner a disposición de las comunidades de Tiltil y Colina 25 litros por segundo. Lo que más me gusta de este proyecto es que este consideró desde sus inicios la intención de aportar a la comunidad. Eso es lo que destaco, el que siempre estamos buscando como generar un impacto positivo real a través de nuestra operación.

¿Qué rol juega el empleo y la educación en la relación de la compañía con los territorios?

Son ejes que hemos sostenido por años, no proyectos aislados. Desde 2018, nuestra Estrategia de Empleo Territorial ha soportado más de 17 mil empleos a través de programas como EmpleaT y Emerge, y nuestra meta es sumar al menos 4.000 empleos adicionales entre 2026 y 2030, priorizando a jóvenes y mujeres. En educación, nuestro Modelo Pionero ya beneficia a más de 19 mil estudiantes de 46 establecimientos, y este año dimos un paso importante al impulsarlo a nivel nacional mediante un convenio con el Ministerio de Educación. Además, ya está tomando forma nuestro programa Meso Innova, que busca seguir contribuyendo a mejorar la educación, esta vez yendo a un nivel intermedio, como lo son los SLEP (Servicios Locales de Educación Pública).

El informe también destaca avances en materia de gobernanza y transparencia. ¿Cuáles fueron los principales hitos de 2025?

Nuestra prioridad es asegurar que la minería responsable sea un motor de valor compartido para Chile. En 2025, nos sumamos a Chile Transparente y apoyamos la histórica aprobación del estándar EITI en el país, un marco internacional que promueve la transparencia y rendición de cuentas en la industria minera.

En tanto, sigue robusteciéndose nuestro Foro Nacional de Sostenibilidad y Cuenta Pública. Este es un espacio inédito en el país, que reúne a cerca de 40 representantes de distintos grupos de interés, entre expertos externos y representantes de la compañía y del Banco Interamericano de Desarrollo. En 2025, realizamos cuatro sesiones del Consejo y dos del Foro, abordando temas como gestión de relaves, biodiversidad y gestión de ecosistemas. Esto demuestra nuestra convicción de que la transparencia y el diálogo con nuestros grupos de interés son la base de una relación de confianza de largo plazo.

Mirando hacia adelante, ¿cómo se traduce este informe en la forma en que la compañía entiende su rol en Chile?

Este informe no es solo una fotografía de un año, sino la continuidad de una forma de operar que hemos sostenido en el tiempo. Cada una de las acciones que realizamos nacen desde la genuina convicción en lo que nos hemos propuesto como compañía: re-imaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Y eso está plasmado bajo los tres pilares de nuestra Estrategia de Sustentabilidad: líder corporativo confiable, medio ambiente saludable y comunidades prósperas.

Queremos generar un impacto positivo en cada zona, comuna, región y país que albergan a nuestras operaciones. Que la presencia de Anglo American sea reconocida y valorada; eso es lo que moviliza y motiva a seguir profundizando. Todos somos conscientes de la importancia que tiene el cobre para la transición energética, la gran diferencia está en cómo lo producimos y generamos valor.