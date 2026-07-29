La apuesta de Corfo para posicionar a Magallanes como puerta de entrada a la Antártica

La hoja de ruta del programa Transforma Antártica fue lanzada el pasado miércoles, instancia público-privada en la cual se dieron a conocer los principales ejes estratégicos que guiarán los próximos siete años de esta iniciativa impulsada por Corfo.

La estrategia define una visión de largo plazo y contempla seis ejes estratégicos y 28 iniciativas orientadas a fortalecer la gobernanza, la infraestructura logística, la ciencia y la innovación, el capital humano especializado y las actividades económicas vinculadas al continente blanco. Su propósito es consolidar una plataforma antártica integrada, capaz de articular logística avanzada, investigación científica, transferencia tecnológica, turismo sostenible y servicios especializados.

El documento constituye el principal resultado de la etapa inicial del programa, desarrollada entre diciembre de 2025 y julio de 2026 con un financiamiento cercano a los $90 millones aportados por Corfo. Durante este período se elaboró un diagnóstico estratégico mediante un amplio proceso participativo que convocó a actores públicos, privados, académicos y científicos, con el objetivo de identificar las principales brechas y oportunidades para potenciar el ecosistema antártico nacional.

En su etapa de diseño, el proceso contó con un comité ejecutivo integrado por Corfo, el Gobierno Regional de Magallanes, el Instituto Antártico Chileno (INACH), el Comando Conjunto Austral, la Asociación Gremial Antarctic Punta Arenas Logistics (APAL) y Pesca Chile. Durante la fase de implementación, esta estructura se ampliará mediante un consejo asesor y comités gestores encargados de apoyar técnicamente el desarrollo de las iniciativas priorizadas.

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Mujica, explicó que la institución está impulsando una política que facilite a las empresas y emprendedores el desarrollo de iniciativas que impulsen el crecimiento económico con un fuerte acento en regiones.

“El programa busca consolidar a Magallanes como la principal plataforma de acceso al continente blanco, aprovechando el crecimiento sostenido de la actividad científica y del turismo antártico. Hoy hay más de 20 operaciones científicas que parten desde Magallanes y lo queremos seguir potenciando. Y el turismo antártico ha crecido en forma muy importante: hace cuatro o cinco años atrás eran cerca de 70 mil visitantes, hoy son más de 120 mil”, destacó.

La implementación se desarrollará en tres etapas –instalación, desarrollo y maduración– y deberá traducir la planificación en nuevas inversiones, capacidades logísticas y servicios que permitan a Punta Arenas competir con otras puertas antárticas internacionales.