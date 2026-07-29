Muestra de Cine Documental sobre Fotografía exhibirá retratos de fotógrafos de Chile y Argentina

Cuatro documentales dedicados a figuras de la fotografía chilena y argentina se exhibirán entre el 30 de julio y el 2 de agosto en la Cineteca Nacional de Chile.

La programación contempla el estreno en Chile del documental “Yo y la que fui. Un retrato sobre Adriana Lestido” y funciones comentadas en el marco de la quinta edición de StgoFoto. Con acceso gratuito, previa descarga de entradas en cinetecanacional.gob.cl.

“Estos documentales permiten acercarse a la trayectoria, los procesos creativos y el impacto de importantes artistas de la fotografía latinoamericana. Queremos ampliar la experiencia de StgoFoto más allá de las publicaciones y generar un espacio de encuentro entre fotografía, cine y memoria visual”, señala Javier Godoy, director ejecutivo de StgoFoto.

Este año, como resultado del fortalecimiento de la alianza con la Cineteca Nacional, el ciclo se trasladará a la sala principal del recinto, con capacidad para más de 200 personas. El cambio responde al gran interés del público en la edición anterior, cuyas exhibiciones completaron el aforo de la sala utilizada entonces. La muestra propone un recorrido por trayectorias que han marcado la historia reciente de la fotografía latinoamericana, a través de documentales que exploran la obra y mirada de sus protagonistas: Adriana Lestido y Sara Facio, de Argentina, junto a Marcelo Montecino y Luis Poirot, de Chile.

Jueves 30 de julio, 17:00 h. “Montecino: Testigo de lo efímero” , dirigido por Camilo Casanova (Chile, 2024, 86 minutos). Documental biográfico que rescata la obra de Marcelo Montecino, cronista visual de la historia reciente de Chile y Latinoamérica. A través de testimonios y de sus archivos de más de 60 años, se aborda su vida y su aporte al fotoperiodismo.

Viernes 31 de julio, 18:00 h. “Yo y la que fui. Un retrato sobre Adriana Lestido” , dirigido por Constanza Niscovolos (Argentina, 2025, 80 minutos). Estreno en Chile. Documental en blanco y negro sobre Adriana Lestido, dirigido por su exalumna, explora su pasado militante, sus dolores y su actual migración artística hacia el cine.

Sábado 1 de agosto, 18:00 h. “Sara Facio: Haber estado ahí” , dirigido por Cinthia Rajschmir (Argentina, 2023, 70 minutos). Documental que muestra la vida de Sara Facio, pionera de la fotografía y la gestión cultural en Argentina, repasando sus icónicos retratos literarios como los de Neruda, su mirada del acontecer político y su lucha por el espacio de la mujer en el arte. La película tiene escenas rodadas en Isla Negra, con el apoyo de la Universidad Diego Portales y la Universidad de Chile, junto a la Fundación Pablo Neruda y la Embajada de Argentina en Chile.

Domingo 2 de agosto, 17:00 h. “Poirot, último testigo” , dirigido por Francesc Relea (Chile/España, 2025, 80 minutos). Documental que explora la memoria histórica del fotógrafo chileno Luis Poirot y sus 60 años de trayectoria y resistencia cultural.

A través de estas películas, la muestra invita a conocer los procesos creativos, las búsquedas estéticas y las experiencias personales que han dado forma a obras relevantes de la fotografía contemporánea.

Cine documental en el contexto de StgoFoto

La Muestra de Cine Documental sobre Fotografía forma parte de la programación de la quinta edición de StgoFoto, encuentro dedicado al fotolibro latinoamericano que se realizará entre el 30 de julio y el 2 de agosto en el Centro Cultural La Moneda.

Coproducido por FLACH Librería y el Centro Cultural La Moneda, StgoFoto promueve la circulación de publicaciones fotográficas y el intercambio entre comunidades creativas, editoriales y públicos. Financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart), el festival combina exhibición, formación y mediación cultural, y culminará con la entrega del Premio Internacional StgoFoto al fotolibro editado durante el último año.

Dirigido tanto a profesionales de la fotografía y las artes visuales como a estudiantes, coleccionistas y todas las personas interesadas en publicaciones fotográficas, revistas, fanzines y otros formatos impresos, StgoFoto ofrecerá una experiencia cultural abierta y gratuita. En esta edición colaboran las Embajadas de Brasil y Argentina en Chile, la Cineteca Nacional de Chile, Bibliometro, Zarricueta Impresores, Escuela de Imagen y Comunicación Alpes, Instituto Profesional Arcos y Sony Latin America.

Datos clave de la Muestra de Cine Documental sobre Fotografía

Fechas: Jueves 30 de julio a domingo 2 de agosto de 2026

Lugar: Sala de Cine de la Cineteca Nacional.

Nivel -2 del Centro Cultural La Moneda (Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago).

Entrada: gratuita

Más información: @stgofotoferia y stgofoto.com