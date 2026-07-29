Fiscalía investiga millonaria compra de la medialuna de Chillán

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¡Buenos y agitados días, Ñuble! Acá estamos, aún con el pelo revuelto. Cuatro comunas supieron este lunes del paso de “nubes con características tornádicas”, como fue descrito el tornado que se llevó techumbres y árboles en distintos sectores de las comunas de San Ignacio, El Carmen, Chillán Viejo y Bulnes. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar. Eso sí, algo nuevo aprendimos: el fenómeno registrado corresponde a un tornado EF1, que considera vientos con velocidades entre 138 y 177 kilómetros por hora, según comentaron desde la Dirección Meteorológica de Chile.

Otra consecuencia de los últimos temporales fue el colapso del alcantarillado en la ciudad y de fosas sépticas en localidades rurales sin red de agua potable. En Chillán, decenas de viviendas del cotizado sector nororiente se han visto afectadas por el escurrimiento de aguas servidas en sus pasajes y patios, lo que ha dejado en evidencia la ausencia de colectores en una parte de constante expansión inmobiliaria y comercial.

Como tema principal, les contamos en detalle los cuestionamientos que han quedado en evidencia tras la millonaria compra de la medialuna de Chillán, por la cual el municipio y el Gobierno Regional pagaron más de $3 mil millones, proceso cuestionado por la Contraloría y al que se sumó la Fiscalía, que anunció la formalización de una investigación contra el alcalde.

Pero antes, vamos con la actualización de un caso judicial que indignó a toda la región, vinculado a una red de agresión sexual sufrido por una adolescente y promovido durante años por la pareja de su madre. El caso suma 13 condenas y el último imputado fue extraditado desde España.

Afortunadamente también pasan cosas buenas. Una de ellas: la aprobación de un parque fotovoltaico que permitirá aumentar la inyección de energía limpia desde Ñuble al sistema eléctrico nacional. Otra buena noticia son las gestiones para resguardar la cepa Chasselas, una desconocida uva del Valle del Itata cuya producción se ha visto amenazada por malos precios y su inexplicable invisibilización en el mercado vitivinícola nacional.

Ahora sí, a lo nuestro.

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Los cuestionamientos a la millonaria compra de la medialuna que llevaron a la Fiscalía a formalizar al alcalde de Chillán

La Fiscalía investiga la millonaria compra, por parte de la Municipalidad de Chillán, de la tradicional medialuna de la ciudad, recinto emplazado frente al Estadio Nelson Oyarzún y que ocupa buena parte del terreno donde se proyecta levantar el Parque Schleyer.

La iniciativa, como contamos anteriormente en estas mismas páginas, busca saldar una deuda histórica con el vecino y filántropo alemán Juan Schleyer Brandt, quien a comienzos del siglo pasado donó 15 hectáreas para crear un gran espacio verde de esparcimiento. Sin embargo, contingencias como la construcción de viviendas de emergencia tras el terremoto de 1939 y la posterior expansión inmobiliaria de la ciudad terminaron por relegar al olvido la voluntad del benefactor.

No fue sino hasta octubre de 2022, cuando el municipio concretó la compra del terreno a la Sociedad Fiesta El Caballo Chileno, propietaria de la medialuna, por un monto de $3.276.160.000, de los cuales el Gobierno Regional aportó $2.303.335.000. Con ello, la ciudad logró anexar el recinto al proyecto total de 1,5 hectáreas para levantar el anhelado parque urbano, que finalmente ocupará el 10% de los terrenos originalmente donados, pero que representa el primer avance concreto después de casi un siglo. El parque, dicho sea de paso, se encuentra con su diseño aprobado.

El avance del proyecto llamado a convertirse en el primer parque urbano de la capital regional, sin embargo, no impidió que la Contraloría analizara en detalle el millonario traspaso del recinto de la medialuna, tras una denuncia presentada por dos exconcejales.

El órgano contralor encontró en su indagatoria una serie de irregularidades en el proceso de compraventa, entre las que destacó de sobremanera la autorización otorgada desde el municipio para que el vendedor retirara desde el terreno todos los bienes y enseres, como graderías, corrales, estructuras de madera, techumbres y ventanales, medida que no pasó por el Concejo Municipal, instancia en la que se votó por la compra total del recinto.

La Contraloría detectó además que dicha autorización fue acordada en forma privada, con posterioridad a la votación del concejo y a la materialización de la venta.

Otras irregularidades aluden a que, al momento de la compra, el propietario de la medialuna no mantenía saneado el terreno, reflejado en deudas impagas por servicios básicos, además del hecho de que la transacción fue informada con posterioridad a la venta a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda.

Por las dos últimas irregularidades, y también por otros cuestionamientos, como el pago de tasaciones no consideradas finalmente en la compra, el municipio informó que abrió sumarios disciplinarios contra funcionarios responsables de tales omisiones, mientras que el órgano contralor anunció la apertura de procesos sancionatorios.

Sin embargo, por la cesión de los bienes y enseres de la medialuna al propio vendedor, la Contraloría posó su mirada en la ilegalidad de la acción, debido a que lo que correspondía era que el municipio, si quería desprenderse de dichos bienes materiales, debió rematarlos o excepcionalmente donarlos, pero en ningún caso, dejar que se los llevara el propio vendedor, según consta en los artículos 34 y 35 de la Ley 18.695 (Orgánica Constitucional de Municipalidades).

De todos estos antecedentes tomó nota la Fiscalía de Chillán, que la semana pasada anunció la formalización de una investigación contra el alcalde Camilo Benavente, por el presunto delito de fraude al Fisco, audiencia que fue programada para el 16 de octubre próximo.

En reacción al anuncio, el abogado del edil chillanejo, Marcelo Villena, descartó de plano la existencia de un delito en el actuar del jefe comunal, argumentando que el alcalde ha colaborado activamente con la investigación desde sus inicios y que el Tribunal Electoral Regional ya se pronunció sobre el caso, descartando responsabilidad del edil.

“Como corresponde en un Estado de Derecho, participaremos de esta etapa del proceso aportando todos los antecedentes necesarios para demostrar que el alcalde Camilo Benavente no tiene responsabilidad penal en los hechos investigados. Tenemos la convicción de que la investigación permitirá esclarecer completamente lo ocurrido”, concluyó Villena.

Hasta ahora se desconoce cuál es el fundamento de la defraudación que le imputa el Ministerio Público a la autoridad comunal, así como el monto en que se habría visto afectado eventualmente el patrimonio municipal tras la operación. Consultada al respecto, desde la Fiscalía afirmaron que “los hechos se conocerán en la audiencia“.

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Condominios sufren anegamientos con aguas servidas tras colapso de alcantarillado

“Cuando llueve, todos se mojan”, dice el refrán. Y cuando colapsa el alcantarillado, también. Así lo viven los residentes del sector nororiente de Chillán, donde se concentran las viviendas de mayor plusvalía de la ciudad, con valores comerciales que promedian los $250 millones.

La emergencia provocada por el temporal no distinguió entre barrios. En el mencionado sector, a dos semanas del inicio del río atmosférico, aún se observa el rebalse de aguas servidas desde las tapas del alcantarillado en la avenida Vicente Méndez, vía en torno a la cual se extienden villas y centros comerciales.

La situación más grave se produjo en el condominio Los Abedules, en el sector El Otoñal, donde las aguas contaminadas anegaron el pasaje y alcanzaron los patios de las viviendas. Los vecinos debieron comprar una bomba para extraerlas, pero el alcantarillado vuelve a colapsar apenas regresan las lluvias.

Los afectados afirman que, pese a los reclamos, tanto el municipio como la empresa sanitaria Essbio “se tiran la pelota”. Desde esta última aseguraron que desplegaron acciones para reducir los niveles del colector, pero advirtieron que el problema se debe a que el sector no cuenta con una red de aguas lluvias.

Desde 2018, el Ministerio de Obras Públicas ejecuta un Plan Maestro de Aguas Lluvias en la intercomuna Chillán-Chillán Viejo, el que ha invertido más de $30 mil millones para la construcción de colectores en cuatro etapas. Una quinta, la más grande en extensión, corresponde al mejoramiento del Canal de la Luz, en la sección que corresponde a la avenida Andrés Bello, Paul Harris y Vicente Méndez.

Mientras se espera la concreción de la nueva etapa, el crecimiento inmobiliario en el sector nororiente continúa –ya comenzaron los movimientos de tierra para construir un nuevo mall– y todo indica que la red de alcantarillado que ocuparán los nuevos proyectos seguirá siendo la misma.

El escurrimiento de las aguas servidas no se ha limitado solo al sector nororiente de Chillán. En localidades rurales de comunas como San Carlos y El Carmen ocurre lo mismo, pero debido al colapso de fosas sépticas. En estos lugares, se priorizaron medidas sanitarias para ayudar a los afectados a prevenir enfermedades ante el posible contacto con las aguas servidas.

La Seremi de Salud, Paulina Arriagada, explicó que las investigaciones epidemiológicas desarrolladas por equipos de esta institución, detectaron personas expuestas a aguas contaminadas, por lo que se les indicó inoculación contra la hepatitis A.

“Iniciamos la vacunación en personas de 1 a 40 años, para evitar que desarrollen esta enfermedad infectocontagiosa que suele presentarse tras el colapso de sistemas de alcantarillado o de fosas sépticas”, puntualizó.

El último informe de Senapred en Ñuble registra 106 personas afectadas, 48 aisladas, 35 albergadas y 17 damnificadas, producto de las últimas lluvias, además de 74 viviendas con daños.

Un mensaje de Inacap

INACAP Sede Chillán da a conocer programa de Talleres Vocacionales 2026 en el marco del Mes de la Educación Técnico-Profesional

Con talleres prácticos impartidos por docentes y estudiantes en áreas de tecnología, innovación, automatización, sostenibilidad, salud, industria y servicios, INACAP Sede Chillán desarrollará este 5 y 6 de agosto una nueva versión de sus Talleres Vocacionales, iniciativa enmarcada en la celebración del Mes de la Educación Técnico-Profesional.

A través de experiencias vivenciales de las carreras, en laboratorios y espacios formativos de la institución la actividad busca acercar a los estudiantes de enseñanza media las oportunidades que ofrece la formación TP.

“Los talleres vocacionales son una oportunidad para que los jóvenes exploren sus intereses, descubran nuevas áreas de desarrollo y vivan una experiencia práctica en un entorno de educación superior. Queremos acompañarlos en la construcción de su proyecto de vida y en la toma de decisiones informadas sobre su futuro”, señaló Pabla Flores Morales, directora de Admisión y Comunicaciones de INACAP Sede Chillán.

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Tras aprobación de planta fotovoltaica en Pemuco, 89% de la energía generada en Ñuble provendrá de fuentes renovables

La Comisión de Evaluación Ambiental de Ñuble aprobó de manera unánime la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Planta Fotovoltaica Las Mellizas”, iniciativa que se emplazará en la comuna de Pemuco y que considera una inversión de US$ 400 millones.

El proyecto, que tendrá una vida útil estimada de 30 años, incorporará un sistema de almacenamiento mediante baterías de 1.200 MWh y permitirá inyectar 300 MW de energía renovable al Sistema Eléctrico Nacional a través de una línea de transmisión de 500 kV.

“Esta iniciativa posiciona a Ñuble como una región que aporta energía limpia al Sistema Eléctrico Nacional y avanza hacia un desarrollo más sostenible“, afirmó el seremi de Energía, Cristian Jaque.

“Esto contribuirá a fortalecer la generación de energía limpia que nuestro país necesita”, agregó la seremi de Medioambiente, Angélica Cuevas.

Actualmente, cerca del 89% de la energía generada en la región proviene de fuentes renovables, con una capacidad instalada que supera los 384 MW.

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Cae último integrante de red de agresores sexuales de adolescente

En 2024, Ñuble fue escenario de uno de los casos más sórdidos de su historia judicial, tras el desbaratamiento de una red de agresores sexuales cuya principal víctima fue una adolescente.

Por esta causa ya habían sido formalizadas cinco personas. A ellas se sumó un sexto imputado, Luis Alejandro Gómez Irribarra, luego de fuera extraditado desde Málaga, España, donde permanecía tras abandonar el país el 30 de enero de 2024. El imputado mantenía una orden de detención vigente desde el 13 de mayo de 2025.

Tras su llegada al país, la fiscal (s) de Chillán, Valentina Hormazábal, formalizó la investigación en su contra por los delitos reiterados de violación y producción de material pornográfico infantil. El imputado quedó en prisión preventiva..

El caso cuenta ya con 13 condenados (en juicio oral y procedimientos abreviados) por delitos de esta naturaleza, mientras uno está a la espera de juicio oral.

Entre los condenados se encuentra Marco Antonio Orellana Basáez, quien cumple presidio perpetuo más otra condena de 15 años de cárcel. Orellana, padrastro de la víctima, era quien reclutaba a los demás condenados y formalizados para cometer los delitos en contra de la joven. Estos comenzaron cuando la niña tenía 8 años y se extendieron por una década.

La investigación de la Fiscalía y de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI determinó que la voluntad de la víctima estaba viciada, ya que fue sometida a una sexualización traumática desde muy temprana edad, siendo sometida a diversos delitos sexuales, de manera persistente y progresiva, desde los 8 hasta los 17 años.

Este proceso abusivo alteró su capacidad para discernir entre relaciones saludables y actos abusivos, afectando gravemente su desarrollo emocional, cognitivo y social.

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Chasselas: gestionan sello de origen para resguardar valor histórico y patrimonial de “desconocida” cepa del Valle del Itata

Conocida es la importancia del Valle del Itata en la vitivinicultura nacional. Alberga cepas extinguidas en gran parte del planeta, entre las que destacan País, Moscatel de Alejandría y Cinsault.

Estas variedades forman parte del patrimonio cultural de la zona, ya que, además de su antigüedad, mantienen vigentes técnicas ancestrales y naturales de vinificación, utilizadas desde que fueron introducidas al país por conquistadores y religiosos españoles, a mediados del siglo XVI.

Sin embargo, existe otra cepa que también se abre paso en el rico patrimonio del Valle del Itata. Se trata de la Chasselas, conocida localmente como Corinto o Tempranera, cuya llegada al país se remonta al siglo XIX.

La primera referencia documentada corresponde al naturalista francés Claudio Gay, quien en 1841 registró su presencia en el fundo El Mariscal, propiedad de Viña Tocornal, en Santiago. En tanto, investigaciones realizadas por la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile indican que esta variedad habría sido introducida en el Valle del Itata hacia la década de 1850 por misioneros católicos.

Investigadores, productores y especialistas coinciden en que su valor histórico, cultural y productivo es mucho mayor de lo que tradicionalmente se ha reconocido.

Entre quienes promueven su revalorización se encuentra el académico del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, Manuel Paneque Corrales. El investigador lidera el proyecto que busca obtener para la uva Chasselas del Valle del Itata el reconocimiento como Indicación Geográfica ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y, con ello, acceder al Sello de Origen.

Según explica el profesor Paneque, “la obtención del Sello de Origen certifica que la uva Chasselas proviene de una delimitación geográfica específica, que comprende principalmente las comunas de Quillón, Ránquil y Florida, y que sus atributos distintivos son el resultado de la interacción indisoluble entre la geografía, el clima y los saberes ancestrales locales que conforman su terroir”.

“La relevancia de este reconocimiento trasciende lo técnico, articulando una estrategia de valorización multidimensional que integra la salvaguarda del patrimonio cultural con el fortalecimiento socioeconómico de los agricultores del territorio”, agrega.

“La variedad Chasselas tiene un inmenso valor histórico y patrimonial para las familias campesinas del Valle del Itata, pero enfrenta una profunda fragilidad económica y una invisibilización sistemática en el mercado vitivinícola. Esta vulnerabilidad ha impulsado procesos de reconversión productiva, en los que los viticultores han optado por intensificar sus sistemas de conducción –por ejemplo, mediante la instalación de espalderas–, reemplazar las vides por frutales de mayor rentabilidad o, en última instancia, abandonar el cultivo”.

“Este fenómeno no es exclusivo de la variedad Chasselas, sino un síntoma de la crisis que atraviesan los viñedos patrimoniales en general, lo que subraya la urgente necesidad de implementar estrategias de salvaguarda y revalorización territorial”, sentencia Paneque.

El éxito de esta iniciativa, señala el académico, “permitiría salvaguardar un patrimonio genético excepcional, dinamizar la economía rural mediante mercados de nicho y posicionar a la Región de Ñuble en el escenario vitivinícola internacional”.

Raúl Súnico, de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de Ñuble e integrante del proyecto, reconoce los viñedos tradicionales del Valle del Itata como un pilar estratégico de desarrollo.

Comenta que los valora “no solo como una actividad económica importante de nuestro secano, sino también como un elemento fundamental de la identidad regional y del patrimonio cultural, que se manifiesta en labores agrícolas que van desde podas especiales, adaptadas a cada sector y cada cepa, hasta el control de plagas y enfermedades mediante aplicaciones de azufre con diversos implementos, según la tradición familiar”.

Súnico agregó que el objetivo principal es proteger esta cepa mediante la política de Sello de Origen administrada por INAPI. “Valoramos que, a través de la validación genética, se logre autenticar la variedad y diferenciarla de otras fenotípicamente similares”, afirmó.

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