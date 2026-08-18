Inauguran uno de los mayores complejos solares y de almacenamiento de Latinoamérica 

Chile atraviesa una transformación acelerada de su matriz eléctrica. Según cifras del Coordinador Eléctrico Nacional, durante 2025 la generación solar y eólica representó cerca del 38% de la energía inyectada al sistema, mientras la capacidad instalada de almacenamiento en baterías casi se triplicó en solo un año, pasando de 1,2 GW a 3,2 GW. Un avance que refleja no sólo la creciente incorporación de energías renovables, sino también la necesidad de contar con tecnologías que permitan aprovecharla en distintos momentos del día.

En este escenario, el norte de Chile ocupa una posición privilegiada. El desierto de Atacama registra algunos de los mayores niveles de radiación solar del planeta, una ventaja natural que ha convertido a esta zona en un polo estratégico para el desarrollo de proyectos energéticos, según ha destacado el Ministerio de Energía.

Es precisamente en este territorio, donde AES Andes inauguró oficialmente el Hub Andes Solar, una de las mayores centrales de generación fotovoltaica y almacenamiento de energía en baterías de Latinoamérica.

El complejo significó una inversión superior a US$1.300 millones en la Región de Antofagasta y es el resultado de un proceso iniciado en 2016 con la puesta en marcha de Andes Solar I. Tras sucesivas etapas de expansión, hoy alcanza 692 MW de capacidad solar y 510 MW de almacenamiento, con una generación equivalente al consumo anual de cerca de 800 mil hogares.

La combinación de ambas tecnologías permite almacenar parte de la energía producida durante las horas de mayor radiación e inyectarla posteriormente a la red cuando más se requiere, ampliando el aprovechamiento del recurso solar y aportando mayor flexibilidad al Sistema Eléctrico Nacional.

El CEO de AES Andes, Javier Dib, señaló que “más que una obra de infraestructura, este hito refleja lo que podemos lograr cuando un equipo de trabajo comprometido tiene una visión de futuro que se transforma en acción concreta. Desde el desierto de Atacama seguiremos impulsando la generación con energía renovable para Chile y abriendo camino a un futuro más sostenible para las próximas generaciones”.

Para el presidente de The AES Corporation, Ricardo Falú, “la inauguración del Hub Andes Solar es una demostración concreta de nuestra confianza en Chile y de lo que podemos lograr cuando combinamos recursos de clase mundial, tecnología e innovación. AES lleva más de 25 años junto al país, invirtiendo y desarrollando la infraestructura energética que sus clientes y su economía necesitan”.

Por su parte, la ministra de Energía, Ximena Rincón, destacó el papel de este tipo de iniciativas como habilitadoras del crecimiento del país. “Hoy la energía no es un factor más del desarrollo productivo de los países. Hoy día la energía es el factor habilitante, es lo que permite que las cosas pasen. Tenemos un horizonte hacia adelante que puede estar plagado de buenas noticias y que va a llevar optimismo y esperanza a la ciudadanía”.

En tanto, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, señaló que “el HUB Andes Solar representa la visión del ministerio, al poner el terreno fiscal que hace posible una inversión que se transforma en energía limpia que contribuye al desarrollo y las oportunidades para las chilenas y chilenos”.

El Hub se inserta además en la transformación del portafolio de AES en Chile, donde la compañía y sus filiales operan actualmente 4.079 MW, incluidos más de 1.000 MW de generación solar y 756 MW de almacenamiento en baterías. A esta capacidad se suman 1.875 MW de proyectos renovables en construcción.

En la misma zona se encuentra la Subestación Andes, nodo estratégico para la transmisión eléctrica en el norte del país y punto de conexión de InterAndes, la única línea de transmisión eléctrica internacional entre Chile y Argentina.