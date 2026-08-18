Frente de mal tiempo impacta abastecimiento eléctrico en Arica

¡En Arica llueve y todos se mojan! Así ha sido durante la semana pasada y la que se inició ayer. Han caído más de cinco milímetros de agua con tormentas de arena y calor, por lo que el inusual fenómeno climático ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades gubernamentales y de las empresas de servicios de electricidad, agua, telefonía e internet.

En este segundo frente se advirtió la salida del delegado presidencial regional Cristian Sayes Maldonado a la calle y de algunos secretarios regionales ministeriales. En paralelo, muchas personas fueron a comprar plástico, agotando los stocks, porque aquí en el extremo norte una gran cantidad de viviendas no tiene techos de buena calidad, ya que fueron construidas en tiempos donde las precipitaciones eran de baja intensidad y muy poco habituales en invierno.

El pronóstico para las próximas semanas es incierto, por lo que serán días en que las autoridades deberán demostrar su capacidad de respuesta y coordinación de recursos para atender las emergencias que surjan. En la ciudad vecina peruana de Tacna también golpeó fuerte la llamada “baja segregada” o núcleo frío en altura, provocando inundaciones, deslizamientos de material en quebradas y algo de caos.

En medio de la intermitencia de los cortes de energía, pudimos terminar la edición de Aquí Arica. Así es que antes de que venga otro, vamos con el resumen de esta semana:

En la primerísima nota abordamos el curso que ha tomado el caso judicial sobre corrupción en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, donde la Fiscalía Regional ofreció salidas alternativas a 8 de los 16 acusados, que incluyen exigencias de donaciones a fundaciones para evitar condenas.

En otro ámbito, investigamos el caso de un migrante venezolano que, pese a su condición irregular y a que vive en una toma de suelo fiscal, fue nombrado integrante suplente del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) del Ministerio de Bienes Nacionales.

En esta edición, además, incluimos un panorama de lo que fue el despliegue de las autoridades a raíz de las lloviznas y nevazones ocurridas hasta anoche en la región.

Y a propósito de los tests de drogas a autoridades, les contamos que la Subsecretaría de Hacienda decidió prorrogar la entrega de los resultados del examen practicado al exseremi de esas cartera, Marcelo Vergara, quien dijo que había renunciado porque el sueldo no era el que esperaba.

Cerramos con el panorama cultural de este fin de semana, en el que destaca la presentación de la Camerata Juvenil de la Fundación FA en el Consulado General del Perú en Arica, a realizarse el sábado próximo.

Antes de comenzar la lectura, les sugiero ir por un té de manzanilla para calmar la ansiedad provocada por las lluvias registradas y los cortes de energía. Mientras disfrutan ese tecito, les recordamos que pueden invitar a nuevos lectores a que se inscriban gratis para que reciban cada martes una nueva edición de Aquí Arica.

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Bienes Nacionales: Fiscalía acepta que ocho acusados zafen de condenas ofreciendo donaciones a fundaciones

Pese al mediático operativo que realizó el 3 de septiembre del año pasado junto a la PDI, con detenciones en oficinas públicas y domicilios particulares, la Fiscalía Regional optó por “bajar” la puntería en el caso de corrupción por delitos cometidos en la gestión de predios fiscales ocurridos en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota.

En silencio y evadiendo pronunciarse sobre esta inusitada estrategia, el 5 de agosto en la audiencia preparatoria del juicio oral, la fiscal jefe de la Fiscalía de Frontera, Paulina Brito Doerr, reveló, finalmente, su plan para finiquitar la investigación penal que surgió tras una denuncia presentada en 2022 por el exsecretario regional ministerial de Bienes Nacionales, Rodrigo Díaz Bogdanic. La exautoridad tomó esa decisión luego de recibir quejas de usuarios, por el nulo avance de sus solicitudes de arriendos de terrenos fiscales y pérdidas reiteradas de expedientes con requerimientos a este servicio.

Tal como había trascendido durante las últimas semanas, la abogada persecutora “podó” la causa –según fuentes cercanas al caso– porque se habría visto obligada a hacerlo, a raíz de que en la acusación que presentó se evidenciaron falencias en su congruencia y razonamientos erróneos en la estimación de las penas.

Así, en el Juzgado de Garantía de Arica, la Fiscalía optó por someter a juicio oral a 8 de las 16 personas que había acusado por los delitos de cohecho, soborno, asociación delictiva, violación de secreto, tráfico de influencias, acceso ilícito a la información, negociación incompatible, uso indebido de contraseña y falsificación de documento público. Para la otra mitad de los acusados, ofreció seis suspensiones condicionales del procedimiento y dos juicios abreviados.

CDE en desacuerdo

En la audiencia, la Procuraduría Fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) expresó su disconformidad con las suspensiones condicionales del procedimiento que acordó la Fiscalía con dos de los seis acusados, medida que les permitirá a estos quedar con sus antecedentes penales limpios. Se trata de los consultores Carlos Falcón Arredondo y Carlos Valdera Medina, quienes, a su juicio, no calificarían para obtener esta salida alternativa, dado que las penas a las que se exponían eran superiores a los tres años de presidio.

Esta sería una nueva discrepancia surgida con el Ministerio Público por este caso. En mayo de este año, el CDE apeló ante el cierre de la investigación que no consideró algunas diligencias solicitadas. El conflicto se ventiló en la Corte de Apelaciones, pero el CDE no logró reabrir el caso.

El otro desacuerdo fue a raíz de que en medio de ese conflicto, el organismo se enteró de que había una nueva arista del proceso que desconocía y que se relacionaba con gestiones irregulares del juez titular del Segundo Juzgado de Letras de Arica, Gonzalo Quiroz Espinoza, y del receptor judicial Luis Bardi Farfán, que fueron pesquisadas por la PDI en la tramitación de una causa sobre deslindes de un predio de la “Cooperativa Agrícola Valles Hermosos” durante el 2023.

Entre los favorecidos con esta salida alternativa fueron incluidos:

Consultor Carlos Valdera Medina, quien fue acusado por los delitos de asociación ilícita y soborno. Medidas a cumplir: fijación de domicilio por tres años ante el Ministerio Público; donación de $2.000.000 a la Fundación EDA, “Agrupación de Menores con Discapacidad de Parálisis Cerebral”; e inhabilidad para cargos u oficios públicos por tres años.

Consultor Carlos Falcón Arredondo, quien fue acusado por los delitos de asociación ilícita y soborno. Medidas a cumplir: fijación de domicilio por tres años ante el Ministerio Pública; donación de $2.000.000 a la Fundación “Arica Down”; e inhabilidad para cargos u oficios públicos por tres años.

Abogado Josshua Rivera Tarque, quien fue acusado del delito de acceso ilícito a la información. Medidas a cumplir: fijación de domicilio ante el Ministerio Público por dos años; donación de $500.000 a la “Fundación “Gente Grande”.

Exencargada de la Oficina de Partes de la Seremi de BB.NN., Lissete Calle Alvarado, quien fue acusada por los delitos de asociación ilícita, violación de secreto y tráfico de influencias . Medidas a cumplir: Fijación de domicilio ante el Ministerio Público por dosaños y donación de $ 500.000 a la “Fundación “Gente Grande”; e inhabilidad para cargos u oficios públicos por seis meses.

Jefe jurídico del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en Arica y Parinacota y exencargado de la Unidad de Regularización de la Seremi de Bienes Nacionales, el abogado Pablo Leiva Villalobos, quien fue acusado del delito de uso indebido de contraseña. Medidas a cumplir: fijación de domicilio ante el Ministerio Público por dos años; donación de $500.000 a la Fundación “Coaniquem”.

Pilar Contreras Cerpa, quien fue acusada de falsificación de documentos públicos o auténticos. Medidas cumplir: fijación de domicilio ante el Ministerio Público por un año y donación de $ 100.000 a la Fundación “Coaniquem”.

Dos acusados optan por juicio abreviado

En la misma audiencia preparatoria de juicio oral del 5 de agosto, tras lograr un acuerdo con los acusados, la Fiscalía sometió a un juicio abreviado al arquitecto de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la Municipalidad de Arica, Marcelo Niño de Zepeda Szyldhaus, y a la exencargada del Sistema de Información y Atención Ciudadana (SIAC) de la Seremi de Bienes Nacionales, la consultora Paula Álvarez González.

Marcelo Niño de Zepeda fue condenado por seis delitos de cohecho a tres años y un día de presidio; en tanto, Paula Leiva recibió una condena a por 41 días y otra de tres años y un día por un ilícito de asociación delictiva y tres cohechos. El próximo 5 de octubre se conocerá el plan de intervención para el cumplimiento alternativo de las penas a las que se someterán.

Ocho acusados a juicio

Tras la audiencia del 5 agosto, la Fiscalía finalmente someterá solo a ocho acusados a juicio oral. La sesión preparatoria de este proceso se realizará el próximo 5 de octubre. La mayoría de ellos tienen la calidad de exfuncionarios de la Seremi de Bienes Nacionales. El listado incluye a:

Consultora e ingeniera agrónoma, Carolina Cuadra Oliveros

Exencargada de Arriendos, Carolina Rodríguez Quezada

Extopógrafo, Christopher Malebrán Hidalgo

Exencargada de Planificación y Presupuesto y representante gremial en ese servicio, Claudia Órdenes Bravo

Fiscalizador y tasador, el arquitecto Claudio Martínez Villalobos

Exanalista de Enajenaciones y abogado, Franklin Flores Flores

Exencargado de Catastro y geógrafo, Rodrigo Calabrán Toro

Exasistente, Sigfredo González Portilla

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Venezolano con ingreso irregular integra Consejo Asesor del Ministerio de Bienes Nacionales

Desde que ingresó a Chile por un paso irregular hace cinco años, el venezolano Héctor Mendoza Heredia ha tejido una llamativa trama para ser reconocido por el Estado chileno. A pesar de que su solicitud para adquirir la condición de refugiado fue rechazada el año pasado por la Corte Suprema y a que es ocupante ilegal de una toma de suelo fiscal en la Quebrada Encantada, este extranjero hasta hace dos semanas era miembro suplente del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Ministerio de Bienes Nacionales en representación de las organizaciones comunitarias y funcionales.

Según la acción judicial que interpuso el 14 de enero del año pasado en la Corte de Apelaciones de Arica, Mendoza, junto a su señora Franmary Sereno Ruiz, ingresaron a Chile por un paso irregular el 24 de septiembre de 2021, con el fin de visitar a su hijo enfermo que falleció el 11 de enero de 2022. Previo a ello, el matrimonio declaró que vivió en Perú, país al que llegaron en 2018 huyendo de una persecución que estaba haciendo en su contra el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela. Esto, según su relato, a raíz de que se desempeñaba como escolta de la diputada Mariana Lerín, a quien el régimen del Presidente Nicolás Maduro no quería que continuara con su candidatura a alcaldesa del estado Portuguesa por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El recurso interpuesto en contra del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) por la negativa a concederle refugio fue rechazado el 22 de abril del año pasado en la Corte de Apelaciones de Arica, en tanto que el 25 de septiembre la Corte Suprema ratificó el fallo, quedando el matrimonio en condición de migrantes irregulares.

Pese a no tener residencia definitiva y a poseer la condición de migrante irregular, desde septiembre de 2024 Mendoza fue miembro suplente del COSOC nacional del Ministerio de Bienes Nacionales, a nombre de la Organización Social Latinoamérica hacia un Mejor Futuro. Es más, hasta hace pocas semanas fue el rostro elegido por el actual secretario regional ministerial de Bienes Nacionales, Cristian Pradenas Soto, para promocionar juntos la Cuenta Pública de esa cartera que encabezó la ministra Catalina Parot Donoso, efectuada el pasado 28 de julio.

Bienes Nacionales desconoce a dirigente

Aquí Arica consultó a la Secretaría de Estado sobre el rol de este extranjero en este organismo oficial. Al respecto, señalaron que “se constató que el señor Héctor Mendoza dejó de cumplir uno de los requisitos establecidos en el Reglamento de Funcionamiento del Consejo de la Sociedad Civil, aprobado mediante Resolución Exenta N° 766, de 8 de agosto de 2024. En consecuencia, se procedió a poner término a su participación como consejero subrogante, en estricto cumplimiento de la normativa vigente y aplicando los mismos criterios a todos los integrantes del Consejo, sin discriminación ni excepciones”.

Lo que se conoce es que Mendoza postuló directamente en Santiago en 2024, ya que el Cosoc es centralizado. Desde la capital, durante el Gobierno anterior, nadie hizo reparos a la condición irregular que exhibía el extranjero desde su ingreso a Chile. Mientras estuvo en el Consejo, en varias sesiones actuó como suplente poniendo en tabla el reconocimiento de los asentamientos precarios como una necesidad urgente dentro de las políticas públicas ministeriales.

Hace un mes, la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno también validó a Mendoza en su rol dirigencial. El 15 de julio, la entidad realizó el “Diálogo Ciudadano por la Reconstrucción Nacional” con dirigentes sociales y la directora de la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Katerine Montealegre Navarro. Allí hasta fue considerado en una cuña del video institucional alabando la gestión del Presidente José Antonio Kast (ver video).

Lo más increíble es que también intentó ejercer como suplente en el Cosoc del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), entidad a cargo de los permisos de residencia temporal o definitiva en el país para extranjeros. En un acta de este organismo del 26 de septiembre del año pasado se señala que “el Consejero suplente es Pedro Quiuchaca y no Héctor Mendoza, que este último no cumple con los requisitos para participar como Consejero del COSOC y que esto se le ha dejado claro a Saida Huanca y su organización. Se indica que el correo que utiliza la consejera Huanca es el que está registrado a su nombre en la inscripción de organizaciones de la sociedad civil, y que es el que se registró al momento de las elecciones del Consejo. Se comenta que el caso de la inasistencia de la consejera Huanca se revisará de manera conjunta con la presidenta del COSOC y se verá el tema en particular con la Organización Social Latinoamericana Hacia un Mejor Futuro”.

La observación fue planteada a raíz de que Mendoza había ingresado a sesiones de ese organismo sin tener la calidad formal de miembro suplente oficial.

Pese a lo anterior, Héctor Mendoza se las ha ingeniado para hacerse visible en la escena política local desde su llegada a Arica. En 2024 se acercó a la campaña electoral del actual gobernador regional Diego Paco Mamani (RN). Lo mismo hizo en 2025 en la campaña a senadora por el Partido Socialista de Cinthia Vargas Morales, hija del alcalde Orlando Vargas Pizarro. Es más, con la administración municipal mantiene una estrecha cercanía, ya que viste hasta la chaqueta azul que usan los dirigentes sociales proclives a la gestión comunal.

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Lloviznas impactan viviendas, consultorios, aeropuerto y abastecimiento eléctrico de Arica

Las constantes e inusuales lloviznas y nevazones que comenzaron a registrarse desde la semana en la Región de Arica y Parinacota, definitivamente pusieron en jaque la infraestructura pública y el sistema de energía eléctrica. Apenas comenzaron a intensificarse las precipitaciones en Arica, especialmente desde el viernes pasado, se registraron anegamientos en calles, departamentos y viviendas en distintas poblaciones, en el edificio nuevo del aeropuerto internacional Chacalluta y en el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM).

Los clientes sin suministro eléctrico llegaron a unos 23 mil en toda la ciudad el viernes pasado, y ayer con la llovizna matinal alcanzaron a los 13 mil, a raíz de explosiones de transformadores y la conductividad generada por la combinación de agua y polvo en los cables y aisladores. En un principio, desde la Delegación Presidencial Regional intentaron poner paños fríos ante las múltiples quejas de los usuarios por la lenta respuesta de la compañía eléctrica CGE. La estrategia comunicacional debió cambiar, a raíz de que la disconformidad se fue incrementando ante las demoras en la reposición del servicio y el pronóstico de que lloverían 10 milímetros entre ayer y hoy, es decir lo que en promedio precipita en 10 años.

Frente a este panorama, el delegado presidencial Cristian Sayes se vio en la necesidad de salir a terreno para visitar zonas con riesgo de derrumbes en playa Corazones y, ya con la lluvia en pleno desarrollo, recorrer los barrios anegados, alejándose de los tradicionales puntos de prensa de Senapred.

Desde el viernes de la semana pasada, además, se advirtió la ausencia de la seremi de Gobierno, Pollyana Rivera Bigas (Partido Republicano), quien durante la primera llovizna, a mediados de la semana pasada, había realizado las vocerías en solitario. Al parecer, posteriormente se impartió una nueva instrucción: aplicar el protocolo de vocerías ante emergencias y concentrar la entrega de información en una sola autoridad para evitar errores comunicacionales. En su reemplazo, entró en escena el gobernador regional Diego Paco Mamani (RN), quien acompañó a Sayes en todos los puntos de prensa.

A media tarde, ayer la autoridad amplió la suspensión de las clases en toda la región hasta mañana, señalando que ese día se evaluará el estado de los establecimientos para reanudar su funcionamiento y aplicar los arreglos que se requieran. También consiguió sumar al Ejército para el relleno de sacos con arena que luego fueron repartidos en los barrios anegados que había visitado en la mañana.

Aeropuerto con goteras

La noche del domingo, justo antes de tomar su vuelo a Santiago para iniciar su semana en el Congreso Nacional, el diputado Jorge Díaz Ibarra (DC) denunció que el nuevo edificio del aeropuerto internacional Chacalluta presentaba varias goteras, pese a los $55 mil millones que implicó su concesión y a los tres años que demoró su construcción. En una transmisión en vivo, el legislador mostró los baldes dispuestos en el hall de espera, para acumular el agua que escurría por las vigas de madera.

Aquí Arica consultó a la Seremi de Obras Públicas por estas averías, ante lo cual surgió una particular situación: el seremi Luis Hernández Quevedo, antes de asumir el cargo, se desempeñó como gerente técnico de esta obra para Sacyr Chile.

Sobre las filtraciones, desde el MOP señalaron que “producto de la cantidad de agua precipitada, que supera el acumulado de varios años normales, la infraestructura principalmente de edificios terminales, ha presentado filtraciones menores que no han afectado su operación, por lo que como Ministerio de Obras Públicas, nos encontramos atendiendo y evaluando para dar una solución definitiva“.

Dos Cesfam y Eleam anegados

Otra infraestructura crítica que también experimentó problemas fue la red de salud primaria. La jefa de la Dirección de Salud Municipal (Disam), Claudia Villegas Cortés, confirmó que los centros de salud familiar “Eugenio Petrucelli” y “Amador Neghme”, ubicados en el sector norte de la ciudad, debieron suspender las atenciones clínicas, debido a severos anegamientos y riesgos en la red eléctrica. En ambos sitios se dispuso realizar solamente la entrega de alimentos y de medicamentos.

“Estamos evaluando el comportamiento de los seis Cesfam porque cada uno ha presentado algunos problemas. El más dañado es el Eugenio Petrucelli, a raíz de problemas constructivos que la Contraloría Regional de la República acreditó en un informe que hizo. Esperemos que se destinen los recursos para que este recinto se ajuste a la norma de suelos salinos y así pueda resistir de mejor manera. Hoy esta estructura recibe todos los aportes de los socavones que se generan más arriba, por lo que es urgente hacer reparaciones a fondo“, indicó.

También el Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam) presentó anegamientos, situación que llamó la atención, considerando que esta infraestructura fue inaugurada en febrero de 2022. Si bien los adultos mayores que allí residen no debieron ser trasladados a otros recintos, con apoyo del municipio fue necesario cubrir con plástico parte del techo ante la posibilidad de nuevas lloviznas. Hasta el recinto llegó el seremi de Vivienda y Urbanismo, Francisco Meza, debido a que el Minvu estuvo a cargo de la licitación de las obras, cuya inversión alcanzó los $3.600 millones.

Al cierre de esta edición, el Gobierno mantenía la alerta amarilla ante el pronóstico que advertía la llegada de un nuevo sistema frontal con precipitaciones en la costa. Mientras tanto, el alcalde Orlando Vargas Pizarro continuaba distribuyendo trozos de plástico para cubrir los techos de distintas dependencias municipales.

Asimismo, desde la Delegación Presidencial Provincial de Parinacota anunciaron que, debido a las condiciones meteorológicas, el Complejo Fronterizo Chungará permanecerá cerrado desde las 18.00 horas de ayer hasta las 08:00 horas de hoy. La medida se adoptó de manera preventiva ante el pronóstico de precipitaciones y nieve informado por Senapred, con el objetivo de resguardar la seguridad de funcionarios, transportistas, pasajeros y de todas las personas que utilizan el paso fronterizo. Ya entrada la noche se decidió suspender el tránsito por la Ruta Internacional 11 Ch que va a Bolivia, debido a las ráfagas de viento con hielo y polvo que se presentaron en las cercanías de Putre.

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Subsecretaría de Hacienda posterga entrega de test de drogas aplicado a seremi que renunció

Pese al compromiso público del Presidente José Antonio Kast y al instructivo de la Contraloría General de la República sobre la transparencia de los resultados de los tests de drogas aplicados a autoridades gubernamentales, el viernes pasado la Subsecretaría de Hacienda informó a este medio que solicitó una prórroga para entregar los resultados del examen aplicado al exseremi de esa cartera, Marcelo Vergara Albarracín (Partido Republicano).

Aquí Arica solicitó el informe a través de la Ley de Transparencia, luego de que, tras la renuncia de Vergara, el 17 de julio pasado, la Subsecretaría se negara inicialmente a entregarlo. En esa oportunidad, la repartición argumentó que los resultados correspondían al ámbito privado de la exautoridad.

El plazo de 20 días hábiles para remitir los antecedentes vencía el 14 de agosto. Sin embargo, ese mismo día, la Subsecretaría comunicó que optaba por prorrogarlo hasta el 28 de agosto y remitió un oficio en los siguientes términos:

Esta es la segunda solicitud que Aquí Arica debe tramitar vía Ley de Transparencia para acceder a los resultados de un test de drogas aplicado a una autoridad de Gobierno. La primera fue en junio pasado, luego de conocerse la renuncia del seremi de Agricultura, Jorge Heiden Campbell, cuya prueba de laboratorio fue la primera aplicada a una autoridad del Gobierno en el país que registró consumo de sustancias ilícitas.

Sin embargo, el informe entregado por la Subsecretaría de Agricultura evidenció un detalle: la institución tarjó las cantidades y el tipo de sustancias detectadas, argumentando que se trataba de información protegida por las normas sobre intimidad y datos personales. Esto, pese a que el instructivo IN16/2026 de la Contraloría General de la República, de fecha 28 de abril de este año, estableció que dicha normativa no era aplicable en este caso, debido a que la ley que hizo obligatorios los exámenes de drogas también dispuso que sus resultados debían ser públicos.

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Camerata Juvenil de la Fundación FA presentará nuevo concierto en el consulado peruano

Un nuevo concierto, denominado «Ecos del mundo: caminos sonoros», ofrecerá este sábado 22 de agosto la Camerata Juvenil de la Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano (FA), a las 20:00 horas, en el Consulado General del Perú.

Bajo la dirección del maestro Miguel Navia Holtmann, los jóvenes integrantes de la agrupación interpretarán un repertorio que recorrerá melodías de distintas latitudes y tradiciones culturales. La presentación incluirá composiciones de España, Italia y Portugal.

En esta ocasión, el concierto contará con la participación especial del guitarrista ariqueño Juan Navas, discípulo del maestro Carlos Hermosilla. El músico invitado, quien actualmente se desempeña como ingeniero, interpretará obras para guitarra clásica como la Sonatina meridional, el primer movimiento, «Campo», de Manuel María Ponce, y el Concierto en re mayor para guitarra y orquesta, de Antonio Vivaldi, acompañado por la Camerata Juvenil.

El presidente de la Fundación, Javier Galeas, destacó que nuevamente el consulado peruano facilite su sede diplomática para una actividad de la organización: “Valoramos muchísimo esta alianza que tenemos con esta institución, ya que ha sido muy generosa al poner a disposición la histórica Casa Yanulaque para nuestros conciertos. Nos alegra mucho que el consulado esté por acercar las expresiones artísticas a la ciudadanía, especialmente porque se trata de talentos juveniles que requieren este tipo de espacios para su desarrollo musical”.

SEREMI DE ECONOMÍA EN MODO INCÓGNITO. Ha llamado la atención el silencio que ha mantenido la secretaria regional ministerial de Economía, Fomento y Turismo, Romina Cifuentes González (Partido Republicano), luego de la difusión de los audios realizada por Aquí Arica, que la implican en gestiones para conseguir empleos públicos de forma exclusiva para militantes republicanos. Recién ayer la autoridad reapareció públicamente, visitando centros comerciales para evaluar su estado tras las lluvias registradas. Sin embargo, en el video institucional difundido por la seremi no hubo vocería de la autoridad. Como dijo un lector de Aquí Arica: “¡Blindadísima!”, en medio de la tormenta.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.