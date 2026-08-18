Caso Fagalde: auditoría del GORE cifra en $1.338 millones el perjuicio

Hola, ¿cómo están? Les he visto en Instagram y otras redes preguntando dónde está el pellet. No está fácil. Nada fácil. Los Ríos depende en gran parte del abastecimiento desde otras regiones, y aunque el Ministerio de Energía descarta un desabastecimiento general, admite estrechez. La solución definitiva llegaría en 2027, con la nueva planta de pellets de Rapaco, La Unión, que ya inició su marcha blanca y proyecta 120 mil toneladas al año, varias veces la demanda regional.

Con ese frío panorama, pasemos a lo que sí viene cargado en esta nueva edición:

Una auditoría interna del GORE amplió el caso Fagalde y puso 112 proyectos por $1.338 millones bajo revisión . Además, detectó 62 cartas atribuidas a un mismo carabinero, quien desconoció buena parte de ellas y negó haber autorizado el uso de su firma y timbre.

y puso . Además, detectó 62 cartas atribuidas a un mismo carabinero, quien desconoció buena parte de ellas y negó haber autorizado el uso de su firma y timbre. Otra acta del mismo caso anterior muestra que Zoila Reyes, funcionaria querellada, participó en una reevaluación de Seguridad Ciudadana sin integrar la comisión . El proceso terminó con resultados “sustancialmente distintos” a los originales.

. El proceso terminó con resultados “sustancialmente distintos” a los originales. INDAP había preparado en Paillaco posibles visitas a agricultores afectados por las lluvias, entre ellos uno con seis hectáreas inundadas y pérdidas estimadas en $20 millones . La parada era eventual y finalmente el ministro Jaime Campos siguió otra ruta, desatando críticas del alcalde.

. La parada era eventual y finalmente el ministro Jaime Campos siguió otra ruta, desatando críticas del alcalde. Estudiantes de la Escuela España cerrarán en Punucapa “Ecos de Agua y Tierra” , proyecto de mediación lectora que durante el año trabajó literatura, memoria, cosmovisión mapuche y patrimonio ambiental de Los Ríos.

, proyecto de mediación lectora que durante el año trabajó literatura, memoria, cosmovisión mapuche y patrimonio ambiental de Los Ríos. Valdivia avanza en su candidatura a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO en la categoría Cine. Si consigue el reconocimiento, será la primera ciudad chilena incorporada a la red en esa disciplina.

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$1.338 millones bajo revisión en el GORE y eventual falsificación de firmas

Una auditoría interna del Gobierno Regional de Los Ríos estimó en $1.338 millones el posible perjuicio patrimonial asociado a proyectos del Fondo Vida en Comunidad de 2024 y 2025 que presentan antecedentes vinculados al exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano, Eduardo Fagalde Ampuero. La revisión encontró postulaciones de distintas organizaciones que compartían los mismos correos de contacto, cotizaciones reiteradas, listas de beneficiarios repetidas y 62 cartas de compromiso atribuidas a un funcionario de Carabineros, quien negó haber autorizado el uso digital de su firma y timbre en varias de ellas.

Los antecedentes aparecen en informes de la Unidad de Control y Auditoría Interna (UCAI) del Gobierno Regional a los que tuvo acceso Aquí Los Ríos. El 18 de mayo, el gobernador Luis Cuvertino envió una minuta con los hallazgos al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El caso ya se conocía públicamente desde octubre de 2025, meses antes de esa minuta: había estallado después de una denuncia ante Contraloría y una querella por presuntas irregularidades en postulaciones al Fondo Vida en Comunidad 2025. Las acciones apuntaron, entre otros, a Fagalde y a la funcionaria del Gobierno Regional, Zoila Reyes. En algunos proyectos aparecían cotizaciones de Gestiones y Logística SpA y Producción y Publicidad Social Rain SpA, empresas vinculadas al exfuncionario. El Gobierno Regional confirmó entonces que la Fiscalía había solicitado información y anunció una investigación interna.

La auditoría se extendió luego al concurso de 2024. Ese año, el Gobierno Regional pagó 267 proyectos por $2.283 millones. En 82 de ellos, que sumaban $874.893.893, aparecían cotizaciones de dos empresas ligadas a Fagalde. En 2025 fueron otros 30 proyectos por $463.545.050. La suma alcanza los $1.338.438.943. La UCAI calculó ese posible perjuicio sumando el valor total de los 112 proyectos cuestionados y, según la auditoría, si se comprueba que fueron adjudicados de manera irregular, esos recursos no debieron haberse entregado.

Uno de esos focos fue la línea de Seguridad Ciudadana: de las 85 iniciativas aprobadas técnicamente en 2024, 81 recibieron financiamiento. En 62 apareció una carta de compromiso atribuida al mismo suboficial de Carabineros, entonces destinado a Valdivia. Los documentos señalaban que realizaría gratuitamente capacitaciones para organizaciones de distintas comunas.

Los auditores lo entrevistaron el 26 de noviembre de 2025. El carabinero dijo recordar que había firmado entre 10 y 20 cartas durante ese año. Cuando le mostraron esos documentos, reconoció 8 y dijo recordar, como máximo, otras 10. Negó haber autorizado el uso digital de su firma y timbre en las restantes. Al revisar las cartas, los auditores identificaron dos modelos distintos: 8 seguían un formato y las otras 54 eran casi idénticas entre sí, con la misma estructura, tipografía, timbre y firma. Solo cambiaba el nombre de la organización.

El funcionario explicó además que esas cartas solían pedirlas dirigentes o personas que ayudaban a las organizaciones a preparar sus postulaciones. Según consignó la UCAI, mencionó entre ellas a Eduardo Fagalde. También declaró que en 2024 realizó ocho capacitaciones, todas en Valdivia, mientras las cartas lo comprometían en Lanco, Paillaco, Futrono, Mariquina, Los Lagos, Panguipulli y La Unión. Sobre el concurso de 2025, dijo que no había firmado ninguna carta. Tras esa declaración, los auditores encontraron al menos 10 documentos de ese año con su nombre y el timbre correspondiente a su nueva destinación en Corral.

Al revisar las 723 postulaciones de 2024, los auditores encontraron otro patrón: 6 correos electrónicos figuraban como contacto de organizaciones distintas y concentraban 87 proyectos, la mayoría seleccionados y financiados. El caso más extremo fue una sola dirección que aparecía en 30 postulaciones de 18 organizaciones diferentes. Para la auditoría, la repetición de estos contactos “podría indicar la existencia de gestores de proyectos“.

Otro grupo de postulaciones, esta vez 10 operativos de salud, mostró antecedentes casi calcados entre organizaciones distintas: se repetían aportes valorizados en $9 millones por recinto y servicios básicos, $6 millones por transporte de usuarios y $4 millones por trabajo de coordinación. Esos montos incidían en la evaluación: mientras mayor fuera el aporte declarado por la organización, mejor podía ser el puntaje. En un caso se valorizó en $5 millones el uso de una sede comunitaria que, según los auditores, habría costado menos de $400 mil arrendar. En otro se declararon $9 millones por recinto y servicios básicos, aunque el proyecto funcionaría en dependencias facilitadas por un liceo.

También se repitieron las listas de beneficiarios. En algunos casos figuraban más de 250 mujeres y una misma nómina aparecía en varias postulaciones. En uno de los proyectos se presentó una lista de 173 mujeres; al revisar posteriormente la rendición, las personas atendidas eran otras y no todas eran mujeres. La focalización también influía en la evaluación, ya que destinar el proyecto completamente a determinados grupos prioritarios permitía obtener el puntaje máximo en ese criterio.

El informe con estos antecedentes fue enviado a la Fiscalía el 1 de diciembre de 2025, luego de que el jefe de la UCAI advirtiera al gobernador que algunos hallazgos “podrían configurar el carácter de delito“. No es la primera irregularidad detectada en el fondo: en abril, Aquí Los Ríos ya había revelado que una revisión interna obligó a retrotraer el concurso de Seguridad Ciudadana 2025 por cotizaciones repetidas y cambios en los criterios de selección.

Fagalde, por su parte, ha rechazado públicamente las acusaciones. En octubre de 2025 sostuvo que la querella y la presentación ante Contraloría que lo mencionaban carecían de “sustento real” y cuestionó que se le relacionara con uno de los proyectos utilizados para describir las presuntas irregularidades. También reconoció públicamente que trabajaba como gestor y asesor de proyectos sociales.

Consultado por Aquí Los Ríos, el Gobierno Regional confirmó que los antecedentes son materia de un sumario administrativo. La institución calificó el hecho como “sumamente grave” y explicó que debió suspender la ejecución de la línea de Seguridad Ciudadana mientras avanza la investigación, por lo que sus recursos alcanzaron a pagarse solo parcialmente. Las líneas de cultura, social, deporte y medioambiente fueron entregadas íntegramente. El Gobierno Regional declinó pronunciarse sobre hechos específicos o eventuales responsabilidades mientras continúen los procedimientos. En el oficio enviado al CDE el 18 de mayo, Cuvertino pidió evaluar “la pertinencia y necesidad de presentar una querella“.

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Acta del GORE revela que funcionaria querellada intervino fuera de la comisión

Los mismos documentos internos del Gobierno Regional de Los Ríos revelados en la nota anterior contienen otra arista sobre la evaluación del concurso de Seguridad Ciudadana 2025. Un acta del 27 de octubre de 2025 identifica a Zoila Reyes, funcionaria que no integraba la Comisión de Evaluación Técnica, participando junto al encargado de Subvenciones en la reevaluación de la línea Sistema de Vigilancia. Según dejó registrado el propio encargado, los resultados fueron “sustancialmente distintos” a los obtenidos originalmente.

La comisión estaba integrada por el encargado de Subvenciones y otros tres funcionarios. Durante la evaluación inicial, dos de sus miembros detectaron que diversas cotizaciones de difusión no detallaban los medios que serían utilizados, su alcance, duración ni el formato de los avisos, como exigían las bases. Una de las evaluadoras sostuvo que esos proyectos no debían ser considerados técnicamente elegibles.

En una reunión posterior se adoptó otro criterio: los proyectos serían evaluados con los antecedentes disponibles y, si resultaban adjudicados, las organizaciones tendrían que presentar una nueva cotización antes de firmar el convenio. Después de ese acuerdo, el encargado de Subvenciones y Reyes revisaron nuevamente la línea Sistema de Vigilancia, pese a que ella no formaba parte de la comisión.

El acta consigna que no existía respaldo de que las organizaciones hubieran sido notificadas formalmente de la obligación de presentar nuevas cotizaciones y tampoco constaba que esos documentos hubieran sido entregados. Los resultados de la reevaluación tampoco fueron revisados y validados posteriormente por el conjunto de la comisión.

El documento concluyó que existió un “funcionamiento irregular” del proceso y que la intervención de una persona ajena a la comisión influyó en la reevaluación. Según el acta, la situación “configuró una vulneración al principio de legalidad y a los criterios objetivos establecidos en las bases”.

La comisión recomendó dejar sin efecto la evaluación de la línea Sistema de Vigilancia y realizar una nueva evaluación técnica a cargo de sus integrantes originalmente designados. Si los plazos impedían repetir el proceso, propuso considerar la reasignación de los recursos.

Reyes ya aparecía en el origen judicial del caso. La querella presentada en 2025 por presuntas irregularidades en el Fondo Vida en Comunidad apuntó, entre otros, a ella y al exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano, Eduardo Fagalde. Este había sido jefe de Reyes en esa división, y la querella sostiene que ambos habrían actuado coordinadamente en las irregularidades investigadas, una hipótesis que aún debe ser acreditada.

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Un mensaje de la UACh

Exitosa postulación para Ingresos Especiales UACh Admisión 2027

Más de 700 postulaciones se registraron en el primer proceso de postulación a los Ingresos Especiales UACh 2027 de la Universidad Austral de Chile, desarrollado entre el 29 de julio y el 13 de agosto de 2026. Esta vía alternativa permite acceder a distintas carreras de pregrado mediante méritos, trayectorias o requisitos complementarios a la PAES.

En comparación con el año pasado, se registraron 200 postulaciones más a esta modalidad de ingreso a la educación superior. En ese contexto, la Dra. Scarlette Hernández, Vicerrectora Académica de la Universidad Austral de Chile, destacó que “los Ingresos Especiales son una vía muy importante para nuestra universidad, ya que nos permite reconocer el talento, el mérito y las capacidades de los futuros estudiantes, que se pueden expresar de distintas maneras y a través de diferentes trayectorias”.

“Estamos muy contentos, ya que tenemos excelentes resultados en nuestro primer proceso de postulación, que concluyó el 13 de agosto. Esto nos ha demostrado el creciente interés que tienen los y las jóvenes por ingresar a nuestra Universidad Austral de Chile a través de estas vías de admisión. Quiero invitarlos a que se mantengan informados, ya que durante los próximos meses vamos a tener nuevos procesos de postulación por esta vía”, agregó la Vicerrectora.

Cabe señalar que, de las 66 carreras que se impartirán para la Admisión 2027 de la UACh, el 91% recibió postulaciones en esta primera etapa, lo que refleja el amplio interés por la oferta académica de la Universidad Austral de Chile en el sur austral del país.

En el segundo llamado a postulaciones, las carreras y vías de Ingreso Especial que participarán serán informadas oportunamente a través del sitio web de la Universidad Austral de Chile.

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La visita que no fue: así fue la teleserie de la gira de Campos por Paillaco

El 8 de agosto, con Los Ríos en emergencia agrícola por las lluvias, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, recorrió el Fundo Las Lomas, en el sector de Cotrilla, comuna de Paillaco. A pocos minutos de ahí, otros predios de la misma comuna seguían bajo el agua: los que INDAP había preparado como posibles paradas de la gira y que finalmente no se visitaron. El alcalde Cristián Navarrete cuestionó después las prioridades del recorrido.

Una de esas alternativas quedó registrada en una minuta de la Agencia de Área Paillaco de INDAP. El servicio había levantado los antecedentes de un agricultor de Huichahue Bajo, dedicado a los berries y las hortalizas, con cerca de seis hectáreas bajo el agua y pérdidas productivas estimadas en $20 millones. La ficha llevaba por título “Visita Ministro Agricultura”, aunque la parada no estaba confirmada. Un correo interno enviado dos días antes señala que INDAP ya había conversado con dos agricultores y les había advertido que una eventual visita del ministro dependía de su agenda. El mismo mensaje indica que se prepararon dos minutas para escoger la alternativa más viable desde el punto de vista operativo. Los antecedentes recabados por Aquí Los Ríos muestran que el servicio evaluó opciones en distintas comunas y que la gira terminó concentrándose en otros puntos de la región.

Para Navarrete, el problema estaba en esas prioridades. Según el municipio, más de 500 familias campesinas de Paillaco habían sufrido daños, con praderas y cultivos inundados y dificultades para alimentar a sus animales. El alcalde reclamó que Campos pasara por la comuna sin contactar al municipio ni recorrer los sectores afectados que ya habían sido levantados. Horas más tarde, en Máfil, el ministro sí visitó el predio de una productora cuyas praderas y reservas de alimento también habían quedado bajo el agua.

La controversia llegó la semana pasada a la Comisión de Agricultura del Senado. Ahí, el senador Alfonso de Urresti expuso los antecedentes reunidos en Paillaco y pidió explicaciones sobre cómo se organizó la visita. La comisión acordó solicitar una respuesta formal al Ministerio de Agricultura y remitirla después al municipio y a los agricultores involucrados.

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Proyecto lector de la Escuela España culminará entre los humedales de Punucapa

En los humedales de Punucapa, estudiantes de la Escuela España de Valdivia caminarán junto al equipo del libro Memorias sumergidas II: relatos de humedales al sur de Chile. La salida pedagógica forma parte del cuarto y último ciclo de “Ecos de Agua y Tierra”, proyecto de mediación lectora iniciado en agosto y financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2026 del Ministerio de las Culturas. Durante el año, la iniciativa ha reunido a estudiantes, apoderados y otros miembros de la comunidad educativa en torno a obras vinculadas con la identidad, la memoria y el patrimonio regional.

Uno de los ciclos trabajó con estudiantes de séptimo básico a partir de Kalfü Kimün: la leyenda del sabio azul, de Óscar Díaz Antillanca, abordando identidad territorial y saberes mapuche. Otro reunió a apoderados y miembros de la comunidad escolar en torno a Sesenta historias del terremoto del 60, de Daniel Carrillo y Daniel Navarrete, recuperando recuerdos del terremoto de Valdivia y relatos transmitidos entre generaciones.

El cierre estará centrado en Memorias sumergidas II y contará con la participación de Marian Lutzky y de la docente especialista en Literatura Infantil y Juvenil, Cecilia Lagos. Con esas sesiones y la salida a Punucapa, “Ecos de Agua y Tierra” cerrará sus actividades a fines de agosto, después de un recorrido por la literatura infantil, la cosmovisión mapuche, la memoria histórica y el patrimonio ambiental de la Región de Los Ríos.

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Valdivia apuesta por entrar a la red UNESCO como ciudad creativa del cine

El 11 de agosto, productores, realizadores, instituciones públicas y representantes de la Universidad Austral de Chile se reunieron en Valdivia para el tercer encuentro del ecosistema audiovisual local, centrado en el empleo y la actividad económica del sector. La cita forma parte del proceso impulsado por el municipio y el Gobierno Regional de Los Ríos para postular a la ciudad a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, en la categoría Cine. De concretarse, Valdivia sería la primera ciudad chilena reconocida por la organización en esta área.

La discusión abordó las condiciones laborales de quienes trabajan en cine y producción audiovisual, y las posibilidades de consolidar esta actividad como industria regional. Participaron representantes del sector creativo, la academia y organismos públicos. Desde la UACh, el académico Tomás Gerlach planteó que la candidatura permite mirar el audiovisual también como parte de la actividad productiva de Los Ríos, mientras desde el Festival Internacional de Cine de Valdivia se destacó su potencial para proyectar a la región como territorio creativo.

La candidatura se construye a partir de encuentros entre actores públicos, privados, académicos y culturales de la ciudad. Chile ya cuenta con representantes en la red en otras categorías, entre ellos Valparaíso, Frutillar y Concepción, reconocidas en música; Valdivia busca convertirse en la primera ciudad del país en ingresar por Cine.

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